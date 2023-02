Washington probeert “Rusland te demoniseren” en “de Oekraïense crisis aan te wakkeren” door Moskou te beschuldigen van misdaden tegen de menselijkheid, zei de Russische ambassadeur in de VS, Anatoly Antonov, zondag.

De Amerikaanse vice-president Kamala Harris heeft zaterdag aangekondigd dat Washington formeel heeft vastgesteld dat Rusland misdaden tegen de menselijkheid pleegt in Oekraïne, in een toespraak op de veiligheidsconferentie van München in Duitsland.

In een bericht op het sociale medianetwerk Telegram zei Antonov: “We beschouwen dergelijke insinuaties als een poging, ongekend in termen van cynisme, om Rusland te demoniseren in de loop van een hybride oorlog die tegen ons is ontketend. Het lijdt geen twijfel dat het doel van dergelijke aanvallen is om Washington’s eigen acties te rechtvaardigen om de Oekraïense crisis aan te wakkeren’, zei hij.

Harris had gezegd dat Rusland verantwoordelijk is voor een “wijdverspreide en systematische aanval” op de burgerbevolking van Oekraïne, het plegen van oorlogsmisdaden – zoals de regering afgelopen maart formeel concludeerde – en illegale acties tegen niet-strijders. Ze haalde bewijs aan van moorden in executiestijl, verkrachting, marteling en gedwongen deportaties.

De regering-Biden zal Oekraïne blijven helpen bij het onderzoeken van deze vermeende misdaden, zei ze, en beloofde de daders en “hun superieuren” “ter verantwoording te roepen”.

“Laten we het er allemaal over eens zijn: namens alle slachtoffers, zowel bekende als onbekende: gerechtigheid moet geschieden”, voegde Harris eraan toe.