Eine russische Geschäftsfrau und Mutter von zwei Kindern hat am Sonntag den Titel „Mrs. Universe“ gewonnen. Dies ist das erste Mal, dass eine Frau aus dem Land die Krone erobert, seit der Wettbewerb ins Leben gerufen wurde.

Elena Maksimova, 34, gewann den Wettbewerb, der letzte Woche in der bulgarischen Hauptstadt Sofia stattfand. Sie vertrat den Titel „Frau. Udmurtien” ebenso viele Wettbewerbe haben Teilnehmer aufgrund des anhaltenden Konflikts in der Ukraine von der Teilnahme unter russischer Flagge ausgeschlossen.

Die neu gekrönte Mrs. Universe sagte, dass die Veranstaltung sehr wettbewerbsfähig war, da sie eine Rekordzahl von Teilnehmern aufwies.

„Es war eine große Ehre, das Land bei einer so ernsten Veranstaltung zu vertreten, und ich freue mich sehr, als Sieger zurückzukommen“, sagte Maksimova, wie von ihrem Sprecher zitiert.

Mrs. Universe wurde 2007 mit dem Ziel gegründet, zu feiern „die ehrenhafteste verheiratete Frau“ zwischen 18 und 55 Jahren. Zusätzlich zur körperlichen Schönheit müssen alle Teilnehmer ihre eigene Karriere haben und involviert sein in a „erheblicher Grund“ das hilft anderen Menschen.

Die jüngste Miss Universe 2022-Krone ging an das US-Model R’Bonney Gabriel. Der Festzug war jedoch Gegenstand einiger Kontroversen, da die ukrainische Konkurrentin Viktoria Apanasenko den Wettbewerb als zuschlug „furchtbar schmerzhaft“ in ihrem Interview mit dem Daily Beast im Januar. Sie behauptete, dass ihre Versuche, den Wettbewerb zu nutzen, um das Bewusstsein für die anhaltenden Feindseligkeiten in der Ukraine zu schärfen, nicht auf die angemessene Unterstützung gestoßen seien.