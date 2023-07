CNN

Russische Flugzeuge haben am Freitag erneut US-amerikanische MQ-9-Reaper-Drohnen über Syrien belästigt, teilte die Luftwaffe mit, was ein Zeichen zunehmender Spannungen zwischen den beiden Ländern im Luftraum des Nahen Ostens sei.

Der Vorfall war das dritte Mal in dieser Woche, dass US-Drohnen über Syrien von russischen Flugzeugen abgefangen wurden.

„Heute wurden drei MQ-9-Drohnen beim Flug über Syrien erneut von russischen Kampfflugzeugen belästigt“, sagte Generalleutnant Alex Grynkewich, Kommandeur der US Air Forces Central, in einer Pressemitteilung. „Während der fast zweistündigen Begegnung flogen russische Flugzeuge 18 unprofessionelle Nahflüge, die dazu führten, dass die MQ-9 reagierten, um unsichere Situationen zu vermeiden.“

„Wir ermutigen Russland weiterhin, zu den etablierten Normen einer professionellen Luftwaffe zurückzukehren, damit wir uns alle wieder darauf konzentrieren können, die dauerhafte Niederlage von ISIS sicherzustellen“, fügte Grynkewich hinzu.

Am Donnerstag beschossen russische Kampfflugzeuge eine US-Drohne vom Typ MQ-9 Reaper, die einen Einsatz gegen IS-Ziele im Nordwesten Syriens durchführte. Einer der russischen Jets warf Leuchtraketen vor der US-Drohne ab, offenbar in dem Versuch, die Drohne zu treffen, und zwang sie so zu Ausweichmanövern, wie die Luftwaffe zuvor mitteilte.

Und Anfang der Woche warfen drei russische Jets Fallschirmraketen vor drei US-Drohnen ab und zwangen die Drohnen zu Ausweichmanövern. Ein russischer Jet zündete außerdem seinen Nachbrenner vor einer US-Drohne, was die Fähigkeit des Drohnenbetreibers einschränkte, das Flugzeug sicher zu steuern.

Russland operiert in Syrien zur Unterstützung des syrischen Präsidenten Bashar al-Assad, während die USA ihre Präsenz als Teil der Anti-ISIS-Koalition aufrechterhalten.

Während die beiden Länder in den letzten Jahren eine Entkonfliktlinie in Syrien genutzt haben, um unbeabsichtigte Fehler oder Begegnungen zu vermeiden, die unbeabsichtigt zu einer Eskalation führen können, haben russische Militäraktionen zunehmend gegen die Entkonfliktprotokolle verstoßen, darunter auch Flüge zu nahe an US-Militärstützpunkten in Syrien.

Aber die USA waren diese Woche nicht das einzige Ziel der Schikanen des russischen Militärs. Laut dem offiziellen Twitter-Account der französischen Streitkräfte führte ein russisches SU-35-Kampfflugzeug am Donnerstag eine „nichtprofessionelle Interaktion“ mit zwei französischen Rafale-Kampfflugzeugen durch, die einen Einsatz nahe der irakisch-syrischen Grenze flogen.