Zendingen van Russische ruwe olie over zee stegen vorige week toen kopers zich haastten om voorraden aan te vullen dagen voordat ’s werelds op twee na grootste producent de olieproductie moet terugdringen, meldde Bloomberg dinsdag.

De export van de terminals in de Oostzee, de Zwarte Zee, de Noordpool en de Stille Oceaan steeg met 26% in vergelijking met de voorgaande week en bereikte een totaal van 25,2 miljoen ton ruwe olie of 3,6 miljoen vaten per dag in de zeven dagen tot 17 februari.

Eerder deze maand kondigde Moskou aan dat het de olieproductie in maart vrijwillig zou verminderen met 500.000 vaten per dag, omdat het de verkoop stopt aan kopers die voldoen aan een door het Westen opgelegd prijsplafond. Talrijke westerse analisten interpreteerden de stap als een onvermijdelijke en gedwongen beslissing, hoewel de stroomgegevens aangeven dat de verlaging van de olieproductie van Rusland eerder een keuzebeleid was, beweerde Bloomberg.

Grote hoeveelheden ruwe olie, waaronder olie die voorheen via pijpleidingen naar Polen en Duitsland ging, werden met Europese tankers vanuit Russische havens verscheept.













Volgens gegevens van Bloomberg bereikten de volumes olie bestemd voor China, India en Türkiye – landen die zich niet hebben aangesloten bij de westerse sancties – en ladingen die hun eindpunt nog niet hebben bereikt, 3,19 miljoen vaten per dag in de vier weken tot 17 februari, wat neerkomt op de hoogste geregistreerde hoeveelheid sinds de outlet begin 2022 begon met het volgen van de zendingen.

Waarnemingen tonen aan dat de meeste ladingen die momenteel geïdentificeerd zijn als ‘Onbekend Azië’, nu het equivalent van 603.000 vaten per dag vervoeren, in India zullen eindigen. Schepen gecategoriseerd als ‘Other Unknown’, met een capaciteit van 813.000 vaten per dag in de vier weken tot 17 februari, zouden uiteindelijk in Türkiye kunnen opduiken.

De outlet zei dat een toenemend aantal ruwe ladingen van het ene schip naar het andere in de Middellandse Zee wordt overgebracht voor verdere reizen naar Azië.

De export van olie over zee naar Europese landen, met uitzondering van Türkiye, steeg tot 125.000 vaten per dag in de 28 dagen tot 17 februari, met Bulgarije als enige Europese bestemming, aangezien het tot 2024 een vrijstelling van westerse sancties heeft verkregen.

Een EU-embargo op Russische ruwe olie over zee is op 5 december in werking getreden, samen met een prijsplafond van $ 60 op olie-export als onderdeel van het zesde pakket van Oekraïne-gerelateerde sancties die aan Moskou zijn opgelegd. De Russische regering heeft alle oliedeals in het kader van de prijsplafondregeling verboden.

