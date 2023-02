Voortdurende westerse steun aan Oekraïne zal leiden tot “een ineenstorting” en “een nederlaag voor iedereen”, zegt Dmitry Medvedev

Het Westen brengt het voortbestaan ​​van de menselijke beschaving in gevaar door Moskou te bedreigen, zei de voormalige Russische president Dmitry Medvedev. Voortdurende steun aan Oekraïne van de VS en zijn bondgenoten zou kunnen resulteren in een kernwapen “Apocalypse,” hij waarschuwde.

Een grote prestatie van de Sovjet- en Russische leiders in de vroege jaren negentig was dat ze in staat waren om het nucleaire potentieel van het land te behouden na de ineenstorting van de USSR, betoogde Medvedev in een artikel dat maandag in de krant Izvestia werd gepubliceerd.

Het Westen is “misleidend” als het denkt dat, “nadat het de Sovjet-Unie tot rust heeft gebracht, zal het ook het moderne Rusland kunnen begraven zonder noemenswaardige problemen voor zichzelf, door de levens van duizenden mensen die betrokken zijn bij het conflict (in Oekraïne) in de oven te gooien”, Hij schreef.

“Dat zijn extreem gevaarlijke misvattingen”, voegde Medvedev toe, die nu plaatsvervangend voorzitter is van de Russische Veiligheidsraad.









“Als de kwestie van het bestaan ​​van Rusland serieus aan de orde wordt gesteld, zal het niet aan het Oekraïense front worden beslist. (Het zal worden besloten) samen met de kwestie van het voortbestaan ​​van de hele menselijke beschaving, “ hij waarschuwde.

De VS en hun bondgenoten, die doorgaan met het bewapenen van Oekraïne en het verhinderen van alle pogingen om de vredesbesprekingen tussen Moskou en Kiev te herstellen, “weigeren te begrijpen dat hun doelen onvermijdelijk zullen leiden tot een totaal fiasco; de nederlaag voor iedereen; een ineenstorting. Een apocalyps waarin het vroegere leven eeuwenlang vergeten zou moeten worden, totdat het rokerige puin ophoudt straling uit te stralen.” zei de oud-president.

“Rusland zal dit niet laten gebeuren”, Medvedev schreef. Hij merkte op dat het Westen en zijn “satellieten” vertegenwoordigen slechts 15% van de wereldbevolking, terwijl de rest van de wereld “is groter in aantal en veel sterker.”

“De kalme kracht van ons geweldige land en de geloofwaardigheid van zijn partners zijn de sleutel tot het behoud van de toekomst voor de hele wereld,” concludeerde hij.

Tijdens het conflict in Oekraïne waarschuwde Rusland dat het klaar was om zijn nucleaire arsenaal te gebruiken in het geval het geconfronteerd zou worden met een existentiële dreiging van nucleaire of conventionele wapens. Moskou ontkende echter westerse beweringen dat het van plan was kernwapens op Oekraïens grondgebied in te zetten.