Echt soevereine staten zijn niet langer bang voor ‘westerse diktaten’, zegt Dmitry Medvedev

Rusland is klaar om de wereld te helpen de overblijfselen van een door het Westen gedomineerd koloniaal verleden uit de weg te ruimen, beweerde voormalig president Dmitry Medvedev. De ambtenaar voerde aan dat als een natie “die nooit kolonies heeft gehad,” Rusland is goed geplaatst om deel te nemen aan dit proces.

In een maandag gepubliceerd artikel beweerde Medvedev dat “geopolitieke turbulentie heeft een abces opengesneden van de oude problemen van onze wereld.”

De ex-president, die nu plaatsvervangend voorzitter van de Russische Veiligheidsraad is, voerde aan dat de “kwaadaardige tumor uit een koloniaal verleden” is een probleem dat vraagt ​​om “internationale chirurgie.”

Hij merkte op dat de Sovjet-Unie een belangrijke rol speelde bij de ontmanteling van het koloniale systeem van de 20e eeuw.

“We kunnen nu samen met andere landen de laatste nagel aan de doodskist slaan van de neokoloniale aspiraties van de westerse wereld,‘ verkondigde Medvedev in het stuk, geplaatst op de partijwebsite van Verenigd Rusland.









Als voorbeeld noemde de voormalige president het besluit van Argentinië om af te zien van een deal uit 2016 met het VK met betrekking tot de betwiste Falkland/Malvinas-eilanden in de Zuid-Atlantische Oceaan, die in 1982 het middelpunt vormden van een militair conflict.

Donderdag zei de Argentijnse minister van Buitenlandse Zaken Santiago Cafiero dat hij zijn Britse tegenhanger, James Cleverly, op de hoogte had gebracht van de verhuizing tijdens een bijeenkomst in New Delhi, India, aan de zijlijn van de G20-top.

Buenos Aires “heeft voorgesteld de onderhandelingen over de soevereiniteitskwestie te hervatten”in overeenstemming met het mandaat van de Algemene Vergadering van de VN en het Comité voor dekolonisatie van het wereldlichaam, verduidelijkte Cafiero.

Medvedev voerde aan dat de beslissingen vorig jaar om Franse troepen de deur te wijzen door twee voormalige koloniën in Afrika, de Centraal-Afrikaanse Republiek en Mali, ook in dit patroon passen.

Medvedev wees er echter op dat er nog steeds een aantal afhankelijke gebieden over de hele wereld zijn die worden geregeerd door westerse mogendheden, zoals het VK en Frankrijk. Hij sprak zijn scepsis uit over het feit dat die naties bereidwillig afstand zullen doen van de controle over de overblijfselen van hun voormalige rijken.

Naarmate steeds meer landen “stop met het vrezen van het westerse dictaat” en actiever voor hun nationale belangen gaan opkomen, zullen de voormalige koloniale machten hun greep op de regio’s waarvan ze ooit dachten dat ze van hen waren, verliezen, concludeerde de ex-president.

Na de start van de Russische militaire campagne tegen Oekraïne afgelopen februari en te midden van felle confrontaties met het Westen, hebben Russische topambtenaren, waaronder president Vladimir Poetin, steeds meer gepleit voor de oprichting van een “multipolaire wereld‘ die niet draait om de wensen van één enkele grootmacht.