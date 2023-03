De Amerikaanse minister van Defensie, Lloyd Austin, hield woensdag vol dat de VS “zouden blijven vliegen en opereren waar het internationaal recht dat toestaat”. Dit volgt op een Amerikaanse drone die dinsdagochtend neerstortte in de Zwarte Zee nabij de Krim, waarbij de VS zeiden dat een Russische straaljager ermee in botsing kwam, waardoor het neerstortte.

“Zoals ik herhaaldelijk heb gezegd, is het belangrijk dat grote mogendheden modellen zijn van transparantie en communicatie, en dat de Verenigde Staten zullen blijven vliegen en opereren waar de internationale wetgeving dat toestaat”, zei Austin tegen verslaggevers.

Austin zei ook dat hij telefonisch met zijn Russische tegenhanger had gesproken om het incident te bespreken, maar geen details over hun gesprek kon geven.

De Russische minister van Defensie Sergei Shoigu zei: “Op initiatief van Amerikaanse zijde werden telefonische gesprekken gevoerd tussen de Russische minister van Defensie, generaal Sergei Shoigu, en de Amerikaanse minister van Defensie Lloyd Austin.”

Hoewel dit de eerste keer is dat de twee militaire chefs telefonisch spraken over het drone-incident, was dit niet hun eerste gesprek sinds het begin van de oorlog in Oekraïne.

Ze spraken elkaar voor het eerst in mei 2022, destijds het hoogste niveau van contact tussen de VS en Rusland sinds de invasie.

Wat gebeurde er boven de Zwarte Zee?

Het Amerikaanse leger zei dat een Russische straaljager brandstof op een Amerikaanse drone boven de Zwarte Zee had gedumpt en er dinsdag mee in botsing was gekomen, waardoor de drone crashte. Het Pentagon noemde de manoeuvre “roekeloos”.

Volgens het Amerikaanse Europese commando onderschepten twee Russische Su-27-jagers de onbemande MQ-9 Reaper boven internationale wateren en knipte één de propeller af.

Rusland betwist de Amerikaanse weergave van hoe de crash plaatsvond, met het argument dat de drone uit de hand liep en uit eigen beweging neerstortte.

De VS hebben gezegd dat ze bezig waren met het vrijgeven van bewakingsbeelden van de drone die volgens hen de crash van dinsdag zouden laten zien.

Kiev zegt dat Poetin probeert ‘het conflict uit te breiden’

Een Oekraïense functionaris beschuldigde de Russische leider Vladimir Poetin eerder op woensdag ervan het conflict in Oekraïne uit te breiden.

De bewering kwam nadat Washington zei dat Russische straaljagers een Amerikaanse drone boven de Zwarte Zee onderschepten, waardoor deze neerstortte.

“Het doel van deze all-in-tactiek is om altijd de inzet te verhogen”, zei Oleksiy Danilov, secretaris van de Nationale Veiligheids- en Defensieraad van Oekraïne, op sociale media.

“Het incident met de Amerikaanse MQ-9 Reaper UAV – uitgelokt door Rusland boven de Zwarte Zee – is Poetins manier om zijn bereidheid aan te geven om het conflict uit te breiden en andere partijen erbij te betrekken.

Betwiste grenzen en luchtruim rond de Krim

Moskou ontkent de oorzaak van de crash van de drone. De Russische ambassadeur in de VS riep Washington woensdag echter op om “vijandige” vluchten nabij de grens van zijn land te stoppen nadat een Amerikaanse drone boven de Zwarte Zee was onderschept door Russische jagers.

“We gaan ervan uit dat de Verenigde Staten zullen afzien van verdere speculaties in de media en vluchten in de buurt van de Russische grens zullen stoppen”, schreef ambassadeur Anatoly Antonov op Telegram. “We beschouwen elke actie waarbij Amerikaanse wapens worden gebruikt als openlijk vijandig.”

Rusland annexeerde het Oekraïense schiereiland de Krim in 2014 en beschouwt het als zijn grondgebied. Oekraïne en de meeste landen van de wereld erkennen de annexatie niet.

Het Kremlin zei ook dat zijn betrekkingen met de Verenigde Staten in een “betreurenswaardige staat” en op het laagste niveau waren.

Drone wordt mogelijk nooit teruggevonden

Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken riep de Russische ambassadeur op om te protesteren en vertelde hem dat Moskou voorzichtiger moet zijn bij het vliegen in het internationale luchtruim

“De boodschap die we aan de Russische ambassadeur hebben afgegeven, is dat ze voorzichtiger moeten zijn bij het vliegen in het internationale luchtruim in de buurt van Amerikaanse activa die, opnieuw, op volledig legale manieren vliegen, missies uitvoeren ter ondersteuning van onze nationale veiligheidsbelangen”, zei het Witte Huis. Dat heeft de nationale veiligheidswoordvoerder John Kirby gezegd.

Hij zei ook dat de MQ-9-bewakingsdrone niet is teruggevonden en mogelijk nooit zal worden teruggevonden, gezien de diepte van de Zwarte Zee waar hij neerstortte. “We zijn nog steeds aan het beoordelen of er enige vorm van herstel kan zijn. Misschien niet.”

Oekraïne verdedigt de inzet van Amerikaanse drones

Ondertussen heeft de Oekraïense luchtmacht de inzet van Amerikaanse verkenningsdrones na het incident verdedigd. “De Zwarte Zee is geen binnenzee van Rusland, aangezien zij de Zee van Azov hebben bezet en die als hun eigendom beschouwen”, zei Yuri Ihnat, woordvoerder van de Oekraïense luchtmacht.

De Zwarte Zee wordt ook begrensd door NAVO-leden, waaronder Turkije en Roemenië, en daarom opereren de Amerikaanse drones daar op legale basis, voegde hij eraan toe.

De Britse minister van Defensie Ben Wallace drong er ook bij Moskou op aan het internationale luchtruim te respecteren. “De sleutel hier is dat alle partijen het internationale luchtruim respecteren en we dringen er bij de Russen op aan dit te doen”, zei Wallace op de DSEI Japan-defensieshow in de prefectuur Chiba, nabij Tokio.

