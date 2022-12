Russische Einheiten scheinen in der Nähe von Bakhmut in Donezk einige Fortschritte zu machen, erleiden jedoch schwere Verluste

Schäden und Trümmer sind am 29. November in Bakhmut, Ukraine, zu sehen. (Yevhan Titov/AFP/Getty Images)

Videos aus den sozialen Medien zeigen, dass russische Truppen in den Gebieten um Bakhmut in der östlichen Region Donezk schwere Verluste hinnehmen, auch wenn sie einige Gebiete einnehmen, insbesondere südlich der Stadt.

Einige Videos von ukrainischen Militärdrohnen zeigen russische Truppen in Schützenlöchern und Schützengräben, die von Sprengladungen angegriffen werden, die von den Drohnen abgeworfen werden. Andere Videos im Erdgeschoss zeigen die Leichen russischer Soldaten, die das Land verunreinigen.

Ein vom ukrainischen Militär aufgenommenes und auf Telegram veröffentlichtes Video zeigt verschiedene Waffensysteme, die bei einem koordinierten Angriff auf russische Stellungen eingesetzt werden, darunter 155-mm-Haubitzen und Mörser. Aus einigen Videos geht hervor, dass russische Stellungen wenig Schutz genießen und im offenen Gelände ausgesetzt sind.

Russische Streitkräfte greifen seit Monaten das Gebiet um Bakhmut an – und haben in jüngerer Zeit neu mobilisierte, aber weniger erfahrene Einheiten nach vorne geschickt.

Einige russische Einheiten – einschließlich derjenigen, die der Wagner-Gruppe angeschlossen sind – scheinen schrittweise Fortschritte gemacht zu haben und eine Reihe kleiner Dörfer im Süden der Stadt eingenommen zu haben. Am Donnerstag erklärte das russische Verteidigungsministerium, dass „infolge der Offensivaktionen der russischen Truppen die Siedlung Kurdiumivka der Volksrepublik Donezk vollständig von den Einheiten der Streitkräfte der Ukraine befreit wurde“.

Das Verteidigungsministerium hatte zuvor die Eroberung von drei weiteren Siedlungen angekündigt – aber alle sind kleine Dörfer.

Ukrainisches Militär feuert am 24. November Raketen auf russische Stellungen in der Nähe von Bakhmut, Ukraine. (LIBKOS/AP)

Was die Ukraine sagt: Die Ukrainer sagen, dass die Kämpfe in der Gegend weitergehen und dass die ukrainischen Streitkräfte während der Kampfeinsätze in der Nähe von Kurdiumiwka drei Munitionsdepots, eine Mörserbesatzung „und die Arbeitskraft des Feindes“ zerstört haben.

Analysten sagen, dass die Ukrainer auch eindeutig Verluste erleiden, da sie von russischer Artillerie und Panzern angegriffen werden. Das ukrainische Militär hat erklärt, dass die Kämpfe in vielen Gebieten in der Nähe von Bakhmut fortgesetzt werden, hat aber nicht eingeräumt, an Boden verloren zu haben.

Die ukrainische Nationalgarde sagte, dass Einheiten in der vergangenen Woche feindliche Angriffe in den Sektoren Bakhmut und Avdiivka in der Region Donezk abgewehrt und „Munitionsdepots, Ausrüstung und Personal des Feindes zerstört“ hätten.

Sein Sprecher sagte, dass bei Streiks in der Nähe des nordöstlichen Stadtrands von Bachmut „die Verluste des Feindes 79 Soldaten betrugen, von denen 46 nicht wiedergutzumachen waren.

Ein CNN-Team im nahe gelegenen Kramatorsk berichtete, dass es den größten Teil des Donnerstags schwere Artilleriegefechte gehört habe.

In seiner jüngsten Analyse sagt das Institute for the Study of War, dass der russische Feldzug um Bakhmut darauf hindeutet, „dass die russischen Streitkräfte grundsätzlich versäumt haben, aus früheren Feldzügen mit hohen Verlusten zu lernen, die sich auf Ziele von begrenzter operativer oder strategischer Bedeutung konzentrierten“.