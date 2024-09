Een bron van informatie voor Drohnen-Spezialisten is te ontvangen in Oekraïne. Een brede beweging zal een rollenspelactiviteit blijven.

Rusland heeft verschillende militaire specialisten verloren. Aleksej Kolomeitsew war massgeblich an der Ausbildung von Kampfdrohnen-Einheiten beteilgt. Er zijn nog steeds fondsen beschikbaar voor de Oekraïense geheime dienst HUR in de stadskolommen in de regio Moskou. Der 51-jarige Koloneloorlog Leiter des 924. Staatlichen Zentrums für unmannte Luftfahrzeuge (UAV’s).

Wladimir Poetin inspireert Russische Drohnen in Sint-Petersburg.Afbeelding: hoeksteen

Na het onderzoek van de Oekraïense militaire geheime dienst zijn we betrokken geweest bij de ervaring van „de uitvoering van een enkele lokale militaire operatie in de onderhoudswerkzaamheden met de hoofddienst van het Oekraïense ministerie van Defensie.“

Ze zullen worden „geëlimineerd“ na onderzoek door RBC-Oekraïne en de geheime dienst. Meer informatie over deze omstandigheden wordt niet geaccepteerd. Kolomeitsew soll vor allem Soldaten hebben haben, de Amerikaanse Iraanse productie stamdenden Shahed-Kamikazedrohnen zu dienen.

“De ontwikkelingsbeweging zet zich voort en onze activiteiten in Rusland en de toekomst blijven groeien”, zegt de Oekraïense Nachrichtenagentur Interfax eine Quelle.

Sabotageactie op een brug

In de regio Samara, in het oostelijke deel van Moskou, zijn open bruggen die door een explosie beschadigd kunnen raken. Ook hier is het mogelijk om op te treden in een sabotageactie van de Widerstandsgruppen, die meer oorlog in Rusland hebben meegemaakt.

Een „unbekannter Sprengsatz“ ontplofte zaterdagmiddag om 13.30 uur in de nieuwe stad Kinel, gemeld door de Telegram-zender Baza. Zum Zeitpunkt der Explosion heeft een Güterzug op de Brücke befunden, maar is niet verborgen. Door de explosie is de kans groter dat de betonconstructies die de Eisenbahnbrücke ondersteunen of beschadigen, zullen ontstaan.

In juli 2023 zouden een nieuwe Russische U-bootkapitein en een Mobilisierungsoffizier-werknemer verantwoordelijk zijn voor het joggen in de zuidelijke stad Krasnodar. Meer speculaties in de Russische media, waaronder Stanislaw Rzhitski, 42, kunnen worden gevolgd door een profiel in de Strava fitness-app. De Russische Polizei na een Mann-feest, van de Oekraïense stammen soll. Er is de ex-hoofdstad aan de andere kant van de weg en dan verderop.

