Russische Bots mischen sich in Midterms ein – NYTimes – RT World News

Die russische Trollfarm, die für den Wahlsieg von Donald Trump verantwortlich gemacht wird, ist laut US-Forschern zurück

Die russischen Bots und Trolle, die für den Wahlsieg des ehemaligen Präsidenten Donald Trump im Jahr 2016 verantwortlich gemacht werden, sind auf die US-amerikanischen Social-Media-Plattformen zurückgekehrt und konzentrieren ihre Zwietracht säenden, Desinfo fördernden Angriffe auf alternative Netzwerke wie Gab und Parler, Forscher der Bot-Jagd-Gruppen Recorded Future, Mandiant und Graphika warnte am Sonntag die New York Times.

Fragwürdige Konten, von denen angenommen wird, dass sie mit Russisch in Verbindung stehen “TrollfarmDie Internet Research Agency ziele vor den Midterm-Wahlen am Dienstag auf Konservative, sagten die Forscher, und griff dabei bekannte Themen wie Wahlbetrug, die wahrgenommene Milde der Demokraten in Bezug auf Kriminalität, den Blankoscheck der Regierung für die Ukraine, Transgender-Kinder und andere heikle Themen auf.

Die Forscher räumten ein, dass jede Einflusskampagne, die auf Gab, Gettr oder Truth Social des ehemaligen Präsidenten geführt wird, notwendigerweise viel kleiner ist als die Facebook-Kampagne der IRA von 2016, und gaben einen Teil des Inhalts zu.hat sich nicht viral auf andere Plattformen verbreitet.“ Ein Gab-Konto, das als Beispiel für eine IRA-Persönlichkeit hochgehalten wurde, die wieder auftauchte, um sich in den Midterms einzumischen, hatte nur 8.000 Follower, wobei ein Beitrag nur 43 Antworten erhielt.









Sie argumentierten jedoch, dass weniger Anstrengungen erforderlich seien, um Zwietracht zu säen als bei früheren Wahlen. „Seit 2016 scheinen es sich ausländische Staaten leisten zu können, etwas vom Gas zu nehmen, weil sie bereits eine so ausreichende Spaltung geschaffen haben, dass es viele einheimische Akteure gibt, die das Wasser der Desinformation für sie tragen“, sagte der zum Wahlsicherheitsexperten gewordene Twitter-Manager Edward Perez der Times.

Forscher wie Ben Nimmo von Graphika behaupteten nach dem Sieg von Donald Trump im Jahr 2016, dass einige tausend Dollar an Facebook-Werbeausgaben der IRA eine entscheidende Rolle dabei spielten, Hunderttausende Amerikaner davon zu überzeugen, das Vertrauen in den demokratischen Prozess zu verlieren. Die Erzählung von „Russische Bots bedrohen den Abstimmungsprozess“ ist seitdem bei jeder US-Wahl – und auch bei vielen ausländischen Wahlen – wieder aufgetaucht.

Doch selbst Graphika räumte im September ein, dass Hunderte von gefälschten Konten, die vom Pentagon betrieben wurden, in den letzten fünf Jahren pro-US-, pro-NATO- und anti-russische Narrative auf Social-Media-Plattformen verbreitet hatten, was eine meilenweite Beweisspur dafür hinterließ Facebook-Mitarbeiter sagten offenbar Regierungsbeamten, sie seien besorgt, ausländische Gegner könnten entlarven.

Am Mittwoch verklagte die Familie des rassistisch motivierten Massenerschießungsopfers Clementa Pinckney die Facebook-Muttergesellschaft Meta, die IRA und deren mutmaßlichen Hauptgeldgeber, den Partner des russischen Präsidenten Wladimir Putin, Yevgeny Prighozin, wegen angeblicher Ermöglichung der „Radikalisierung im Internet“ von Pinckneys Mörder Dylann Roof. Der Social-Media-Gigant hätte wissen müssen, dass die IRA „aktives und gezieltes Verursachen einer Online-Radikalisierung von anfälligen Benutzern“, behauptet die Klage.