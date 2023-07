Laut Daten war LADA im Juni das meistverkaufte Fahrzeug auf dem heimischen Markt, gefolgt von chinesischen Marken

Die Autoverkäufe in Russland sind auf dem besten Weg, sich von den Auswirkungen der westlichen Sanktionen zu erholen, da sich die Verkäufe im Juni im Vergleich zum Vorjahr mehr als verdoppelt haben, berichtete die russische Analyseagentur Autostat diese Woche.

Dem Bericht zufolge stiegen die Verkäufe neuer Personenkraftwagen im Juni im Jahresvergleich um 151 % auf 82.407 Einheiten. Laut Statistik wurden im ersten Halbjahr dieses Jahres insgesamt 401.600 Pkw verkauft, das sind 14 % mehr als im gleichen Zeitraum des Jahres 2022.

Der russische LADA war mit 23.777 verkauften Autos im Juni die meistverkaufte Marke des Landes, was einer Steigerung von 30 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Es folgten chinesische Automarken, die weiterhin die Lücke füllen, die die ausscheidenden westlichen Firmen hinterlassen haben.

Chery, der zweitgrößte chinesische Autoexporteur weltweit, verzeichnete im vergangenen Monat einen Anstieg seiner Verkäufe in Russland auf 10.081 Einheiten. Haval belegte mit 8.278 verkauften Autos den dritten Platz. Geely und Changan gehörten im Juni mit 6.903 bzw. 3.490 verkauften Einheiten ebenfalls zu den fünf meistverkauften Automarken Russlands.

Die russische Automobilindustrie, die bislang stark von ausländischen Investitionen und Ausrüstung abhängig war, wurde aufgrund der Sanktionen des Westens im Zusammenhang mit dem Konflikt in der Ukraine von einer Abwanderung internationaler Hersteller getroffen. Die Verkäufe von Neuwagen gingen im vergangenen Jahr um 59 % zurück, da amerikanische, europäische und japanische Autohersteller entweder das Land verließen oder die Lieferung von Autos und Komponenten einstellten und die lokale Produktion auf unbestimmte Zeit stoppten.

Unterdessen haben chinesische Autohersteller eine große Expansion auf dem russischen Markt eingeleitet und werden nach Angaben der Autohändlerkette Autodom in diesem Jahr voraussichtlich einen Anteil von 60 % am Gesamtabsatz erreichen. China exportierte im vergangenen Jahr über 160.000 Autos nach Russland und verdoppelte damit seinen bisherigen Anteil am Automarkt des Landes mehr als.

