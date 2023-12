Startpagina Politiek

van: Stefan Krieger

De Winterwetter-hoed is een fluitje van een cent op de camping in Oekraïne. In Awdijiwka lijkt het erop dat de Lage etwas beruhigt zu haben. Die Nieuws uit Oekraïne-Krieg.

Ben Ufer des Dnipro : Gefechte zwischen Rusland en der Oekraïne

: Gefechte zwischen Rusland en der Oekraïne 930 soldaten binnen 24 Studenten : Wohl hohe Verluste für Armee von Wladimir Poetin

binnen : Wohl hohe Verluste für Armee von Wladimir Poetin Degenen die hier werken, verstrekken informatie van internationale media en militaire instanties, maar ook van de militaire partijen en hun bondgenoten. Met name de inhoud van het Armeense volk in Oekraïne is zeker niet de moeite waard om te lezen.

In Oekraïne brengen ze tijdens hun verblijf altijd graag hun leven in de stad door. Het is in de vergangenen 24 Stunden weniger Angriffe durch russische Bodentruppen gegeben, sagte Bürgermeister Witali Barabasch am Sonntag (3. Dezember) met Oekraïense Fernsehsender Freedom.

Het Russische leger trok verder in de regio Cherson. (Archivbild) © IMAGO/Alexander Polegenko

Oekraïne-Krieg: Schwere Russische Angriffe auf Cherson

Eerste melding: Kiev – Een reeks Russische artillerievuur in de zuidelijke stad Cherson sinds er mensen zijn komen wonen. We zouden er graag meer tijd willen doorbrengen nadat we ons huis hebben verlaten. De Oekraïense president Wolodymyr Selenskyj behandelde de Russische Angriffe auf Cherson als “puur terrorisme”. „Insgesamt gab es allein an diesem Tag more als 20 Russische Angriffe in der Region Cherson“, zei de Selenskyj am Sonntag (3. Dezember) in de Seiner abendlichen Videoansprache. “Brutale Schläge, in der ganzen Stadt – Häuser, Straßen, Krankenhäuser.”

Na de aanval van de militaire officieren zijn de Romeinen verantwoordelijk voor hun woede in de binnenstad op de dag van hun dood, waardoor ze leeg achterblijven en de schade wordt geregistreerd. U wordt getroffen door een stabieler huis en daardoor beschadigd. Cherson zag in de verloren dagen de zielen van Russische soldaten van militaire artillerie, graanwerven en raketwerven, van militaire verdediging. Elke dag wordt de stad Dnipro beschoten met ongeveer 400 granaten. Deze Angaben konnten zunächst nicht unabhängig überprüft worden.

Oekraïne Nieuws: Generalstab mit Zahlen zu Russlands Verlusten

De Oekraïense generale staf heeft nieuwe Zahlen (staand: Sonntag, 3. Dezember) zu Russlands Verlusten im Ukraine-Krieg veröffentlicht. Ze zaten al een aantal jaren in hechtenis van 930 Russische soldaten en werden opnieuw gemarteld of verloren. Het is niet mogelijk om de draad op te slaan.

Soldaten : 332.040 (+930 van Vortag)

: 332.040 (+930 van Vortag) Panzer : 5575 (+4)

: 5575 (+4) Gepanzerte Fahrzeuge : 10.396 (+11)

: 10.396 (+11) Artillerie systemen : 7949 (+8)

: 7949 (+8) Mehrfachraketenwerfer : 913

: 913 Vliegtuigverdedigingskanon : 602

: 602 Flugzeuge : 323

: 323 Hubschrauber : 324

: 324 Drohnen : 5995 (+1)

: 5995 (+1) Raketten/Marschflugkörper : 1569 (+1)

: 1569 (+1) Schiff: 22

22 U-Boote : 1

: 1 Tanklading en extra voertuigen : 10.432 (+22)

: 10.432 (+22) Speciale voertuig- en onderhoudsuitrusting: 1140 (+2)

Quelle: Oekraïense Generalstab vom 3. December 2023. Die Angaben über Verluste Russlands tribes von der Oekraïense Armee. Ze zijn niet gemakkelijk te lassen. Rusland zelf heeft geen macht over zijn eigen hulpbronnen in de Oekraïne-Krieg

De Oekraïense Streitkräfte-berichten van wiederholten Russische Angriffs zijn gegen die ben linksen Ufer des Dnipro bei Cherson erkämpften Brückenköpfe, um deze meest mogelijke einzudrücken. Kampfhandlungen werden gerapporteerd op basis van andere frontgegevens. “Een aanval door de strijdkrachten van de gezamenlijke frontlinie werd gewelddadiger verslagen”, zei Selenski. “Ben de meest nieuwsgierige in de omgeving Marijinka, Awdijiwka en Bachmut.” Details zijn er niet.

Am Sonntagabend werd zowel in het oosten als in het zuiden van Oekraïne gebruikt. Er is luchtverkeersalarm beschikbaar. Oekraïense media berichten over de huidige Russische Kamikaze-Drohnen en Iraanse productie over de zwarte meer. De Flugabwehr in Mykolajiw is inmiddels actief geworden. (Rood met Agentur-materiaal)