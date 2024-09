Seit Tagesbeginn kam es an der Front zu 65 Gefechten zwischen ukrainischen und russischen Truppen. Der Feind sei weiterhin nahe den Städten Pokrowsk und Kurachowe in der Region Donezk aktiv, teilte der ukrainische Generalstab am 22.09.2024 in seinem Lagebericht (Stand 16.00 Uhr Ortszeit) auf Facebook mit.

Im Raum Charkiw starteten die Russen zwei Angriffe auf die ukrainischen Stellungen bei Wowtschansk. Ein Gefecht ist noch im Gange, heißt es im Lagerbericht weiter. Im Raum Kupjansk versuchte der Feind am Sonntag, auf die ukrainischen Stellungen bei Petropawliwka, Synkiwka, Hluschkiwka, Kruhljakiwka, Stelmachivka und Losowa vorzudringen. Fünf von zehn feindlichen Angriffen sind noch im Gange. Im Raum Lyman kam es bei Tscherneschtschina, Druscheljubiwka, Nowosadowe und Dibrowa zu fünf russischen Angriffen. Zwei Gefechte sind noch im Gange. Im Raum Siwersk versuchten die Russen, die ukrainische Verteidigungslinie bei Wymka zu durchbrechen. Im Raum Kramatorsk wehrten ukrainische Soldaten bei Kalynivka und Klischtschiwka zwei Angriffe der Besatzer ab. Bei Hryhorivka und Stupotschki wurden bereits fünf Angriffe abgewehrt. Im Raum Torezk kam es am Sonntag zu vier russischen Luftangriffen nahe Dachne, Torezk, Nelipivka und Shcherbynivka. Ein Gefecht dauert noch bei Torezk an. Im Raum Pokrowsk ist die feindliche Aktivität besonders hoch. Es kam zu 21 Gefechten unterschiedlicher Intensität. Die Gefechte dauern bei Grodiwka, Novotoretske, Novohrodivka und Myrolyubivka an. Im Raum Kurachowe bleibt die Lage schwierig. Sechs Angriffe wurden nahe Hirnyk, Zukuryne, Zhelanne Druhe und Katerynivka abgewehrt. Vier Gefechte finden bei Kostjantyniwka und Hirnyk statt. Im Raum Wremivka führt die russische Armee Angriffe nahe Wuhledar und Wodjane durch. Dort finden vier Gefechte statt. Im Raum Orichiv Prydniprovja wurde ein russischer Angriff abgewehrt.