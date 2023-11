Russische Angriffe in der Ukraine: Im „Fleischwolf“ von Avdiivka

Aus: Dmitri Durnjew

Russlands neue Massenangriffe zielen in erster Linie darauf ab, einen lokalen Sieg zu feiern. Die Ukraine befürchtet, dass der neue Stellungskrieg Putin in die Hände spielen wird.

Die Jungs seiner Firma hätten ihn gebeten, diesen Text zu schreiben, erklärt der russische Kriegsblogger Woschak Z auf Telegram über die Schlacht um Avdiivka. Er redet eigentlich nicht gern über seine eigenen Fehler, aber er muss das Wort „Fleischsturm“ erklären. „Dies ist ein Infanterieangriff ohne Artillerieunterstützung, ohne Unterdrückung des feindlichen Abwehrfeuers.“

Man könnte den „Fleischsturm“ auch „Fleischwolf“ nennen. Die „Storm Z“-Einheiten, die teilweise aus ehemaligen Häftlingen bestehen und in der neuen Offensive in Avdiivka eingesetzt werden, würden innerhalb weniger Tage praktisch „auf Null“ ausgelöscht, postet Swjatoslaw Golikow, ein weiterer russischer Z-Blogger , bei 40 bis 70 Prozent Tote und Schwerverletzte. Die Erfolge seien gleich Null, beklagt Woschak Z. Allerdings vermutet man, dass all diese Angriffe dazu dienten, die Feinde zu zermürben, woraufhin die „Stammgäste“ in die Schlacht zogen. „Gott gebe es!“

Avdiivka wird der neue Bachmut sein: ein Zermürbungskampf zwischen Russland und der Ukraine

Die blutigen Fleischwolfangriffe, die die Russen zuvor in der monatelangen Zermürbungsschlacht um Bachmut verübt hatten, wiederholen sich nun in der Nähe von Avdiyikva, einem von Ukrainern kontrollierten Vorort der prorussischen Separatistenmetropole Donezk. Mehrere Wellen schlecht ausgebildeter und bewaffneter Rekruten zwingen die ukrainischen Verteidiger, ihre Munition abzufeuern, erst dann greifen besser bewaffnete russische Berufssoldaten an.

Seit dem 10. Oktober greift die russische Armee die ukrainische Front bei Awdijiwka an. Und es scheint keine Angst vor dem Verlust von Menschen oder Material zu haben, um die strategische Initiative zurückzugewinnen, indem es mehrere Sperrfeuer und Massenangriffe mit Panzern startet. Laut dem ukrainischen Kriegsblogger Oleksandr Kovalenko haben die Russen derzeit 40.000 Mann an einer 20 Kilometer langen Front konzentriert – und bereits mindestens drei Motorgewehrbrigaden aus der Region Lugansk mit einer Zielstärke von jeweils 4.500 Kämpfern nach Awdijiwka geworfen Allein ihre Verluste von 6.500 toten Soldaten zu decken und 100 zerstörte Panzer zu kompensieren.

Putin sucht für seine Propagandamaschine nach taktischen Erfolgen gegen die Ukraine

Strategisch gesehen ist die zerstörte Stadt noch unbedeutender als Bachmut. Aber wie Bachmut ist es für die Russen ein geeigneter Ort, um zumindest taktische Erfolge anzustreben. „Putin und seiner Propagandamaschine fällt es immer schwerer, die russische Öffentlichkeit davon zu überzeugen, dass die Verteidigung allein ein Erfolg ist“, sagt Oleksiy Melnyk, Militärexperte am Kiewer Rasumkow-Institut. „Sie brauchen zumindest lokale Siege, die sie zu einem neuen Stalingrad aufblasen können.“

Die ukrainischen Experten schließen nicht aus, dass es den Russen mit ihrer Fleischwolf-Taktik gelingen wird, Avdiyikva zu erobern. Von einem entscheidenden Durchbruch auf russischer Seite ist aber auch keine Rede. Moskaus Strategen setzen offenbar auf Zermürbung und Stellungskriege in der Erwartung, dass der kriegsmüde Westen die Ukraine zunehmend im Stich lässt.

Ukraine macht zögerlichen Westen für Frust verantwortlich: „120 Jagdbomber nötig“

Valeriy Zalushnyj, der Oberbefehlshaber der ukrainischen Armee, befürchtet, dass der Stillstand an der Front den Russen auch militärisch in die Karten spielen wird. In einem Artikel für den britischen Economist nannte er die Luftüberlegenheit der Russen, ihre bis zu 20 Kilometer breiten High-Tech-Minenfelder und vor allem ihre elektronische Kriegsführung als Hauptbestandteile ihrer Verteidigungserfolge. Es braucht neue Technologien wie den Einsatz billiger Fake-Drohnen und echter Kampfdrohnen, Störsender oder Anti-Minen-Roboter. Aber auch Langstreckenraketen werden benötigt, am besten aus eigener Produktion.

Offensichtlich versucht General Saluschnyj, neue Forderungen an seine westlichen Anhänger zu vermeiden. Doch in Kiew vermischt sich Dankbarkeit mittlerweile mit Frustration. Experten bemängeln, dass die USA und Europa Waffen in solchen Dosen liefern, dass die Ukraine im Kampf gegen Russland überleben, aber nicht gewinnen könnte.

Nach Angaben des ehemaligen Jagdfliegers Melnyk sind 120 F16-Jagdbomber erforderlich, um die Lage auf dem ukrainischen Schlachtfeld deutlich zu verändern; ein paar Dutzend wurden bisher versprochen. Melnyk glaubt, dass erfolgreiche Offensivmanöver auch durch eine Wartezeit von bis zu sechs Monaten zwischen der Zusage und der Lieferung westlicher Waffen zunichte gemacht würden. „Wenn unsere Gegenoffensive im April statt im Juni begonnen hätte, wären die russischen Minenfelder viel enger gewesen.“ Jetzt, wo der Herbstregen einsetzt, haben die Russen neue Zeit gewonnen, sich im Südosten der Ukraine weiter zu verschanzen. (Dmitri Durnyev)