Russische Angriffe in der Ukraine hinterlassen in Kiew fast eine halbe Million Haushalte ohne Strom

KIEW, Ukraine – Fast eine halbe Million Haushalte in der ukrainischen Hauptstadt waren am Freitagmorgen ohne Strom, da russische Angriffe auf die Energiesysteme des Landes die Grundversorgung in der gesamten Ukraine zunehmend belasteten.

Die Zahl der Einwohner Kiews ohne Strom stieg am Freitag um das 1,5-fache gegenüber dem Vortag Vitali Klitschko der Bürgermeister der Stadt, der sagte, die Abschaltungen seien das Ergebnis einer „Überlastung des zentralen Knotens des Stromversorgungssystems des Landes“.