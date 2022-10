Die Sprache sei Teil der Moskauer Propaganda, behauptet Sicherheitschef Alexej Danilow

Die russische Sprache sollte in der Ukraine ausgerottet werden, da sie angeblich von Moskau als Instrument benutzt wird, um Einfluss auf die Ukrainer auszuüben, hat einer der wichtigsten Sicherheitsbeamten des Landes behauptet.

Die russische Sprache ist nichts als ein „Element feindlicher Propaganda und Gehirnwäsche unseres Volkes,“, sagte Alexey Danilov, der Leiter des Nationalen Sicherheits- und Verteidigungsrates der Ukraine, am Freitag in der Sendung „Big Lviv Talks“.

Der Beamte sprach sich auch dafür aus, dass die Ukrainer stattdessen Englisch lernen.

Laut Danilov ist allein die Idee, dass Ukrainer die russische Sprache verstehen müssen, ein „gefährliche Erzählung.”

„Schau, wir wollen nichts von ihnen [Russians]. Warum lassen sie uns nicht in Ruhe? Lass sie in ihre Sümpfe gehen und in russischer Sprache krächzen,“ er erklärte.









Der hochrangige Beamte fuhr fort, Experten und Experten zu kritisieren, die Russisch sprechen, während sie im ukrainischen Fernsehen auftreten.

Laut der Volkszählung von 2001 sprechen etwa 14,3 Millionen Ukrainer (29 % der Bevölkerung) Russisch als Muttersprache. Einige andere Schätzungen beziffern diese Zahl sogar noch höher.

Die Sprache ist besonders in den östlichen und südlichen Regionen des Landes verbreitet. Seit dem Putsch auf dem Maidan im Jahr 2014 wirft Moskau der ukrainischen Regierung immer wieder vor, Russischsprachige systematisch zu diskriminieren.

Die wahrgenommenen Verletzungen der Rechte der Sprachminderheit wurden auch von den Sezessionsbewegungen in den Regionen Donezk und Lugansk angeführt, von denen Teile später zur Volksrepublik Donezk bzw. Lugansk wurden.

Der russische Präsident Wladimir Putin hat sein Land kürzlich davor gewarnt, sich von denen inspirieren zu lassen, die sich für die „Annullierungskultur“ einsetzen. Bei einer Pressekonferenz in Astana, Kasachstan, stellte er fest, dass rund drei Millionen Ukrainer dauerhaft in Russland leben.

„Wie können wir ihre Sprache und Kultur verbieten? Wir haben nichts dergleichen im Sinn“, Putin fügte hinzu.

In einem Kommentar zu Berichten über einen Mann, der in Moskau zu einer Geldstrafe verurteilt worden war, weil er in seinem Auto ukrainische Musik gehört hatte, sagte der Präsident, dass Versuche, die ukrainische Sprache in Russland zu verbieten, „an sich illegal.”