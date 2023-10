Ein Gericht in der Region Kaliningrad hat Andrey Galchevsky des Hochverrats für schuldig befunden und ihn zu elf Jahren Haft verurteilt

Der russisch-israelische Staatsbürger Andrey Galchevsky wurde wegen Hochverrats zu elf Jahren Haft verurteilt, weil er versucht hatte, sich dem ukrainischen Militär anzuschließen. Der 60-jährige Geschäftsmann bestand darauf, dass er versucht habe, Mitglied eines ukrainischen Freiwilligenkorps zu werden, um sicher nach Polen und Litauen reisen zu können.

Am Dienstag zitierte TASS einen Vertreter eines Gerichts in der Region Kaliningrad mit der Aussage, dass Galchevsky zusätzlich zur Haftstrafe eine Geldstrafe von 400.000 Rubel (4.280 US-Dollar) zahlen muss. Dem Mann wird außerdem für zwei Jahre die Verwaltung von Internetseiten untersagt.

Gerichtsakten zufolge schickte Galchevsky im vergangenen Sommer E-Mails an die ukrainischen Botschaften in Israel und Polen, in denen er darum bat, in die Fremdenlegion der Kiewer Streitkräfte aufgenommen zu werden. Er soll ein Ticket von Moskau in die weißrussische Hauptstadt Minsk gekauft haben, von wo aus er mit dem Bus nach Vilnius fahren wollte. Der Mann hatte zudem ein Hotelzimmer in der litauischen Hauptstadt gebucht.

Die russischen Behörden nahmen Galchevsky jedoch im vergangenen Oktober fest, bevor es ihm gelang, die Grenze zu überqueren.









Während des Prozesses bekannte sich der Geschäftsmann teilweise schuldig und gab zu, dass er Kontakt zu den diplomatischen Vertretungen der Ukraine aufgenommen hatte und tatsächlich beabsichtigt hatte, Russland zu verlassen. Er beharrte jedoch darauf, dass er nie geplant hatte, tatsächlich dem ukrainischen Militär beizutreten, sondern vielmehr seinen Status als freiwilliger Kämpfer nutzen wollte, um das Reisen in Polen und Litauen reibungsloser zu gestalten.

Laut Galchevsky wollte er den baltischen Staat besuchen „in einer Mormonenkirche in Vilnius getauft werden.“ Was das benachbarte Polen betrifft, sagte der Mann, er wolle dort ein Bankkonto eröffnen und eine lokale Karte erwerben sowie ein Visum bei der US-Botschaft beantragen.

Zusätzlich zum Hochverrat wurde der Geschäftsmann für schuldig befunden, Nachrichten auf Instagram gepostet zu haben, in denen er andere Nutzer dazu aufrief, russische Militärrekrutierer zu töten.

Galchevsky erklärte seine Handlungen online und sagte, dass dies der Fall sei „Dummheit“ und dass er beabsichtigt hatte, die Aufmerksamkeit der russischen Behörden auf sich zu ziehen, in der Hoffnung, dass dies den Prozess ihrer Entscheidungsfindung beschleunigen würde „bezüglich seiner Abreise aus der Russischen Föderation.“

In den Gerichtsakten hieß es, der Mann sei geistig gesund und sich der Art seiner Taten bewusst.