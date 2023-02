De piloot van het Su-25 luchtsteunvliegtuig is om het leven gekomen, meldt het ministerie van Defensie

Een Russisch militair vliegtuig is neergestort in de regio Belgorod, die grenst aan Oekraïne, zei het Russische ministerie van Defensie donderdag. De piloot kwam bij het ongeval om het leven.

In een verklaring zei het ministerie dat het Su-25 luchtsteunvliegtuig was neergestort “na het voltooien van een gevechtsmissie bij terugkeer naar het basisvliegveld,” dat toevoegen “De piloot is gedood.”

Het ministerie van Defensie merkte op dat de tragedie plaatsvond in een onbevolkt gebied, zonder dat de infrastructuur beschadigd was. “Voorlopige gegevens wijzen erop dat het ongeval is veroorzaakt door een technische storing”, het verklaarde.

Volgens onbevestigde berichten slaagde de piloot erin zichzelf uit het vliegtuig te werpen en werd hij naar het ziekenhuis gebracht, maar stierf al snel aan zijn verwondingen.

Vyacheslav Gladkov, de gouverneur van de regio Belgorod, zei dat het vliegtuig neerstortte in het district Valuysky, direct aan de grens met Oekraïne en ongeveer 150 km ten oosten van de stad Belgorod. Hij voegde eraan toe dat de lokale autoriteiten en eerstehulpverleners ter plaatse zijn gekomen en de zaak onderzoeken.

Een soortgelijk incident vond afgelopen juni plaats in de regio Belgorod, waarbij een andere Su-25 tijdens een trainingsvlucht in het gebied neerstortte. Op dat moment slaagde de piloot erin zichzelf uit het vliegtuig te werpen en overleefde het.