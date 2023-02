De verkoop van tweedehands auto’s bedroeg vorig jaar bijna 75%, blijkt uit recente gegevens

De uitgaven aan nieuwe auto’s in Rusland zijn vorig jaar meer dan gehalveerd als gevolg van de gevolgen van westerse sancties en stijgende prijzen, meldde Reuters vrijdag, daarbij verwijzend naar het analysebureau Autostat.

Uit de meest recente cijfers blijkt dat de Russen vorig jaar 1,5 biljoen roebel ($ 20,4 miljard) of 52% minder aan nieuwe auto’s hebben uitgegeven, terwijl het aantal verkochte nieuwe auto’s met 58,8% daalde doordat de prijzen sterk stegen, waardoor de verkoop werd verstoord.

De autoproductie zakte ook naar het laagste niveau sinds het begin van de jaren negentig, zei de outlet, toen westerse autofabrikanten de productie stopten en fabrieken verkochten.

De Russische auto-industrie, die sterk afhankelijk is van buitenlandse investeringen en apparatuur, is getroffen door een uittocht van internationale fabrikanten als gevolg van westerse sancties. Amerikaanse, Europese en Japanse autofabrikanten hebben het land verlaten of de leveringen van auto’s en onderdelen opgeschort, waardoor hun lokale productie voor onbepaalde tijd is stopgezet.









Terwijl de uitgaven aan nieuwe personenauto’s daalden, steeg de verkoop van gebruikte auto’s met 14%, volgens gegevens van Autostat. Tweedehandswagens waren goed voor bijna 75% van alle verkochte auto’s in 2022.

“Geld stroomde naar de markt voor gebruikte auto’s omdat de prijzen voor tweedehands auto’s op peil bleven, terwijl tegelijkertijd de structuur van de markt voor nieuwe auto’s aanzienlijk veranderde,” Autostat-CEO Sergey Udalov vertelde Reuters.

De gemiddelde prijs van nieuwe auto’s die in 2022 werden verkocht, steeg met 17% tot 2,33 miljoen roebel ($ 31.289), terwijl die van gebruikte auto’s met 32% steeg tot 890.000 roebel ($ 11.953), meldt het bureau.

Marktanalisten voorspellen echter een snel herstel voor de markt en verwachten dat de verkoop van nieuwe modellen dit jaar zal stijgen tot ongeveer 800.000, van 687.370 vorig jaar.

