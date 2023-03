tz Welt

In Rusland is het begin van de Oekraïne-Kriegs kein McDonald’s mehr. Damit is een van de meest populaire Burger Big Mac-versies. Wie schmeckt der Nachfolger?

Moskou – Als reactie op de Russische Angriffskrieg tegen de Oekraïne die sich der Fast-Food-Gigant McDonald’s im maart 2022 aus Russland zurückgezugen. Wenige Monate später kaufte een Russische Geschäftsmann dem Unternehmen alle 850 vestigingen in het land ab – und setzte den Betrieb onder de namen “Wkusno i totschka” (Deutsch: “Lecker und Punkt”) fort. De bekende Burger “Big Mac” werd nagesynchroniseerd als een van de weinige McDonald’s-producten na bekendheid. Stattdessen landete nun der sogenannte “Big Hit” auf der Speisekarte. Was Halten Kunden in Rusland von dem Nachfolge-Burger?

Kein McDonald’s mehr in Rusland – wie macht sich der Nachfolger ohne “Big Mac”?

Bei der Eröffnungsfeier der neuen Kette “Wkusno i totschka” in Moskou in juni 2022 Mache ein Demonstrant bereits sehr medionwirksam deutlich, dass eine Burgerkette ohne Big Mac in seinen Augen nicht das Wahre ist. “Bringt the Big Mac zurück” staat in Russisch Sprache auf einem Schild, das der junge Mann während der Feierlichkeiten hochhielt. Medienvertretern vor Ort sagte er, dass er gegen diese “Unrechtigkeit” demonstriere, that es in Russland keinen Big Mac mehr gebe.

Omdat de “Big Mac” de “Big Hit” is geworden voor zowel de Russische hamburgerketen “Wkusno i totschka” – schmeckt der Burger wie die originele versie van McDonalds? © Russische look/afbeelding

Het is een geloofwaardige dubbele hamburger die wordt geproduceerd door “McFlurry” die nooit in het assortiment van de Russische Fast-Food-Kette bekend staat – im Gegensatz zu den meeste andere McDonald’s-producten, die een andere naam hebben gekregen. In de Duitse McDonald’s-filialen besteht seit dem 1. Januar übrigens die Mehrwegpflicht – was sich für Kunden damit ändert.

Neuer “Big Hit” in Rusland kan niet mithalten: “Vermisse den alten Big Mac”

De nieuw-Russische Geschäftsführer Oleg Paroev begründete das followrmaßen: ‘Der Big Mac is de alleinige Erfolgsgeschichte von McDonald’s. Aber wir zijn definitief kaal etwas Ähnliches machen“, versprach Paroev laut T online im zomer 2022 en fügte hinzu: „Wir zijn sogar versuchen, es besser zu machen, sodass unsere Gäste unser Gericht mehr mögen zijn.“

Maar is dieser Vorsatz geglückt? “Er is schmeck. Die Soße is schmeidig. Das Brötchen is cool. Ich mag ihn”, meldt een Russin n-tv über den neuen Burger “Big Hit”. Een andere jongere kunde kan de aanvaller nicht in Gänze Zustimmen: „Ich würde sagen, insgesamt ist er nicht dus gut wie ein Big Mac. Die Soße, die ja das Hauptsächliche beim Big Mac-oorlog, is een wenig meer süß-säuerlich“, erklärt der Russe im Gespräch mit n-tv. Außerdem sei das Brötchen wordt erger, weicher, fader.

Een van de studenten hangt samen met de Meinung: „Als de Big Mac en de Big Hit samenkomen, is de Big Mac de basis voor de Big Hit. Ze zijn in staat om alles samen te stellen. Sie have mehr Salat genommen und die Sauce geändert“, dus der jonge Mann. Trotzdem muss er zugeben: „Im Prinzip ist er cool und different, aber ich vermisse den alten Big Mac noch immer.” Denn der “Big Mac” zou een Russische Speisekarten zijn die zo kaal zijn dat niemand ze kan vinden.