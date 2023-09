Daten zeigen, dass Sanktionen russische Staatsangehörige dazu veranlassen, ihre Investitionen in westlichen Ländern einzustellen

Wie Bloomberg am Donnerstag berichtete, standen Russen ganz oben auf der Liste der Immobilienkäufer von Dubais größtem Projektentwickler, was ein Zeichen dafür ist, dass die Nachfrage nach Immobilien in den Vereinigten Arabischen Emiraten weiterhin stark ist.

Emaar Properties, das größte Immobilienunternehmen in Dubai, auf das etwa 30 % aller Hausverkäufe vor dem Bau entfallen, hat bekannt gegeben, dass russische Staatsangehörige das größte Segment des Marktes darstellen. Den genauen Prozentsatz nannte das Unternehmen allerdings nicht.

Daten zeigten, dass die Russen ihre Immobilienkäufe in Dubai stark erhöht hätten, nachdem die Sanktionen sie dazu veranlasst hatten, ihre Investitionen in westlichen Ländern einzustellen, was die Preise im Emirat auf Rekordniveaus getrieben habe, so die Quelle.

Laut Sara Boutros, einer Analystin von CI Capital, machten Investoren aus Russland in diesem Jahr etwa 12 % der Käufer von Emaar-Entwicklungen aus, verglichen mit dem zweiten Platz im Jahr 2022 und dem neunten im Jahr 2020.

„Wir gehen davon aus, dass die russischen Zuflüsse für den Rest des Jahres stark bleiben werden.“ Sie sagte. „Das liegt vor allem an der Attraktivität des Luxussegments in Dubai, wo die Mietrenditen sehr hoch und die Investitionskosten niedrig sind.“









Vorzugskonditionen wie das Fehlen einer Mieteinnahmensteuer und höhere Mietrenditen lockten vermögende Russen dazu, in Dubais Immobilien zu investieren. Nach Angaben des Immobilienberaters CBRE Group Inc. lagen die Mieteinnahmen in der Stadt im zweiten Quartal zwischen 6,75 % und 7,25 %.

Der Immobilienmarkt in Dubai erlebt eine rasche Erholung von der Pandemie, die durch den jüngsten Zustrom neuer Käufer angeheizt wurde, darunter vermögende Russen, die ihre Gelder in das Emirat verlegten, um ihre Vermögenswerte abzuschirmen.

Daten zeigten, dass die Wohnimmobilienpreise in Dubai im vergangenen Jahr um 17 % gestiegen sind, als viele westliche Märkte aufgrund steigender Kreditkosten mit einem Immobilienabschwung konfrontiert waren.

Russen waren im Juli auch die wichtigsten ausländischen Immobilienkäufer in der Türkei und machten etwa ein Viertel aller an Ausländer verkauften Häuser aus.

