Russell Wilson: Der Quarterback der Denver Broncos ist nach vier Stunden Training auf dem Flug nach London „bereit zum Rollen“ gegen die Jacksonville Jaguars | NFL-Nachrichten

Russell Wilson bestand darauf, dass „Stürme nicht immer andauern“, da er und die Denver Broncos versuchen, ihren schlechten Saisonstart mit einem Sieg über die Jacksonville Jaguars am Sonntag im Wembley-Stadion zu korrigieren





Denver Broncos-Quarterback Russell Wilson ist zuversichtlich, dass er bereit sein wird, am Sonntag zu spielen

Russell Wilson tendiert dazu, am Sonntag beim Aufeinandertreffen mit den Jacksonville Jaguars in London zu spielen, sagte Nathaniel Hackett, Cheftrainer der Denver Broncos, am Mittwoch.

Der Quarterback fügte hinzu, er sei “bereit zu rocken”, nachdem er die Niederlage gegen die New York Jets am vergangenen Wochenende aufgrund einer Kniesehnenverletzung ausgesessen hatte, wobei Brett Rypien seinen Platz einnahm.

„Ich fühle mich großartig und bereit zu rollen“, sagte er. „Ich bin super eingesperrt und hoffentlich [we] kann in London einen großen Gewinn erzielen. Natürlich sollte es ein Schlüsselspiel für uns werden. Es ist eine wirklich gute Fußballmannschaft, gegen die wir spielen.

„Ich denke, unsere beiden Rekorde repräsentieren nicht unbedingt, wer wir sind, also denke ich, dass es eine Menge großartiger Fußball sein wird. Es wird cool, wieder in Wembley zu sein [Stadium] wieder. Ich erinnere mich an das letzte Mal, als ich hier spielen durfte; es war ziemlich speziell. Die Umgebung ist unglaublich. Es ist Weltklasse. Ich freue mich darauf, loszulegen.“

Bitte verwenden Sie den Chrome-Browser für einen zugänglicheren Videoplayer Höhepunkte der New York Jets gegen die Denver Broncos aus der siebten Woche der NFL-Saison Höhepunkte der New York Jets gegen die Denver Broncos aus der siebten Woche der NFL-Saison

Wilson bemerkte, dass er den Flug nach Großbritannien genutzt hatte, um das Training mit Broncos-Mitarbeitern fortzusetzen, während er sich bemühte, für den entscheidenden Wettbewerb in Woche acht in Denver bereit zu sein.

„Was war das? Acht Stunden, um hierher zu fliegen. Die ersten zwei Stunden habe ich mir Filme angesehen, mir all die Cutups und alles andere angesehen“, sagte er. „Die nächsten vier Stunden machte ich eine Behandlung im Flugzeug. Ich ging die Gänge auf und ab.

„Alle anderen waren ausgeknockt. Ich machte Kniebeugen, arbeitete an meinen Beinen und allem anderen und stellte sicher, dass ich bereit war zu rocken. Das war gut.

„Dann bin ich in den letzten zwei Stunden eine Stunde eingeschlafen und habe dann den Rest gefilmt. Ich fühlte mich gut, als wir zurückkamen [Strength and Conditioning] Coach [Loren Landow] hat einen tollen Job gemacht. Coach Landow und der ganze Trainerstab, sie haben uns ein bisschen bewegen lassen. Wir kamen hierher, machten ein bisschen Bewegung und ich machte mein Training und all das. Ich habe mich dann vielleicht zwei oder drei Stunden ausgeruht, als ich nach Hause kam. Ich fühle mich großartig.“

Bitte verwenden Sie den Chrome-Browser für einen zugänglicheren Videoplayer Neil Reynolds und die ehemaligen Super-Bowl-Gewinner Torry Holt und Will Blackmon sprechen über die Gerüchte, dass die Denver Broncos die Starspieler Jerry Jeudy und Bradley Chubb vor Ablauf der Frist am Dienstag tauschen wollen Neil Reynolds und die ehemaligen Super-Bowl-Gewinner Torry Holt und Will Blackmon sprechen über die Gerüchte, dass die Denver Broncos die Starspieler Jerry Jeudy und Bradley Chubb vor Ablauf der Frist am Dienstag tauschen wollen

Der Broncos-Sicherheitsmann Justin Simmons begrüßte die voraussichtliche Rückkehr von Wilson, der in der Kampagne bisher nur einen Abschlussprozentsatz von 58,6 und ein Quarterback-Rating von 83,4 verzeichnet hat.

„Es wäre natürlich riesig für uns“, sagte Simmons gegenüber Reportern. „Wir sprechen von einem [future] Hall of Fame-Quarterback. Für uns, ihn zu haben, seine Führung zu haben und ihn auf der offensiven Seite des Balls zu haben, wird das enorm für uns sein.

„Ich denke, jeder ernährt sich davon, wenn sie loslegen, Verteidigung, Spezialteams, diese Art von Energie. Also freue ich mich auf ihn und hoffe, dass er am Sonntag gehen kann, denn wie ich schon sagte, er ist eine Halle von Ruhm-Quarterback.“

Der Druck auf den Cheftrainer des ersten Jahres, Nathaniel Hackett, hat zugenommen, als sein Team versucht, mit einem 2: 5-Start mit einem der schlimmsten Vergehen der Liga um die Ecke zu kommen.

Wilson besteht darauf, dass es an ihm und dem Team um ihn herum liegt, die Unsicherheit über Hacketts Zukunft im Job zu beseitigen.

Bitte verwenden Sie den Chrome-Browser für einen zugänglicheren Videoplayer Lewis Hamilton sah zum ersten Mal die Denver Broncos, nachdem er Miteigentümer des NFL-Teams geworden war Lewis Hamilton sah zum ersten Mal die Denver Broncos, nachdem er Miteigentümer des NFL-Teams geworden war

„Hören Sie, Sie sind sich bewusst, nur weil die Welt funktioniert, aber ich denke, mehr als alles andere habe ich versucht, mich auf unser Team zu konzentrieren und mich darauf zu konzentrieren, als Gruppe besser zu werden und mich nicht um den Lärm von außen zu sorgen ,“ er sagte.

„Diese Sache ist, dass wir die Außenseite durch unsere Spielweise kontrollieren. Das ist für alle. Das fängt bei mir an und beginnt bei der gesamten Mannschaft und unseren Trainern. Wir sind alle zusammen dabei und das wissen wir. Wir freuen uns darauf, weil Wir haben das Gefühl, dass wir das kontrollieren können.

„Es war nicht genau das, was wir wollten, aber Stürme halten nicht immer an. Dieser wird nicht von Dauer sein, weil wir uns die Schwänze abarbeiten werden, um ihn durchzuarbeiten, und wir werden es versuchen das Beste zu sein, was wir sein können.

„[Head] Trainer (Nathaniel) Hackett ist ein großartiger Trainer. Er arbeitet sich den Hintern ab und das gleiche mit dem Rest des Trainerstabs. Für uns Spieler arbeiten wir uns den Hintern auf. Es ist einfach noch nicht so verwirklicht worden, wie wir es als kollektive Gruppe wollten. Wie gesagt, es beginnt jeden Tag. Man kann nicht alles an einem Tag bauen. Du musst es heute geschehen lassen und einen Moment nach dem anderen.“

Sky Sports NFL ist Ihr dedizierter Kanal für NFL-Berichterstattung während der gesamten Saison – mit einer Vielzahl von NFL Network-Programmen. Vergessen Sie nicht, uns zu folgen skysports.com/nflunser Twitter-Account @SkySportsNFL & Sky Sports – unterwegs!