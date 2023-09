CNN

Russell Brand wehrt sich gegen die, wie er es nannte, „sehr schwerwiegenden kriminellen Vorwürfe“ im Zusammenhang mit seiner Vergangenheit.

In einem am Freitag in den sozialen Medien geteilten Video wies der Schauspieler, Komiker und Autor präventiv Behauptungen zurück, die er angeblich in einem „Brief und einer E-Mail“ von „Mainstream-Medien-TV-Unternehmen“ und „Zeitung“ erhalten hatte. Brand nannte die Organisationen nicht namentlich, sagte jedoch, in den Mitteilungen seien „eine Litanei äußerst ungeheuerlicher und aggressiver Angriffe“ aufgeführt.

„Inmitten dieser Litanei erstaunlicher, eher barocker Angriffe gibt es einige sehr schwerwiegende Anschuldigungen, die ich absolut widerlege“, sagte Brand in seinem Video.

Am Samstag veröffentlichten die britischen Sender The Sunday Times, The Times und Channel 4 „Dispatches“ eine gemeinsame Untersuchung, in der vier Frauen behaupteten, Brand habe sie in den Jahren 2006 bis 2013 in verschiedenen Fällen sexuell missbraucht. Eine der Frauen sagte, sie sei 16 Jahre alt und Brand war zum Zeitpunkt des mutmaßlichen Übergriffs in London 31 Jahre alt.

Laut The Times wollten die Frauen in dem Bericht nicht namentlich genannt werden. CNN war nicht in der Lage, ihre Behauptungen unabhängig zu überprüfen.

Die Literaturagentur Tavistock Wood, die als Brands Vertreter aufgeführt war, sagte am Samstag gegenüber CNN: „Brand hat die im Jahr 2020 erhobenen Anschuldigungen kategorisch und vehement zurückgewiesen, aber wir glauben jetzt, dass wir von ihm schrecklich in die Irre geführt wurden.“ TW hat alle beruflichen Verbindungen zu Brand beendet.“

Mindestens zwei der mutmaßlichen Übergriffe ereigneten sich in Los Angeles. Dem Bericht zufolge wurde eine Frau am selben Tag wie der mutmaßliche Übergriff in einem Vergewaltigungsbehandlungszentrum behandelt. Das Zentrum habe die Polizei kontaktiert, heißt es in der Geschichte, aber die Frau habe sich entschieden, keine Anzeige zu erstatten, weil sie „nicht glaubte, dass meine Worte etwas anderes bedeuten würden als seine“, heißt es in Notizen des Vergewaltigungszentrums, die die Frau der Times mitteilte .

„Diese Anschuldigungen beziehen sich auf die Zeit, als ich im Mainstream arbeitete, als ich die ganze Zeit in den Zeitungen war, als ich im Kino war. Und wie ich in meinen Büchern ausführlich beschrieben habe, war ich sehr, sehr promiskuitiv“, sagte Brand in seinem Video. „In dieser Zeit der Promiskuität waren die Beziehungen, die ich hatte, absolut einvernehmlich.“

Brand hat ausführlich über seine frühere Behandlung seiner Drogen- und Sexsucht sowie über seine psychische Gesundheit geschrieben und gesprochen. Er hat in den letzten Jahren eine digitale Plattform rund um Wellness aufgebaut.

„Ich war damals immer transparent, fast zu transparent. Und ich mache das jetzt auch transparent. Und zu sehen, wie sich diese Transparenz in etwas Kriminelles verwandelt hat, das ich absolut leugne, lässt mich fragen, ob da noch eine andere Absicht im Spiel ist?“ Brand fügte in seinem Video hinzu.

Er behauptete, er sei von den Veröffentlichungen „angegriffen“ worden, um seine Stimme zu kontrollieren.

„Es macht mir nichts aus, dass sie meine Bücher und mein Stand-up nutzen, um über mein promiskuitives, einvernehmliches Verhalten in der Vergangenheit zu sprechen“, sagte Brand. „Was ich ernsthaft widerlege, sind diese sehr, sehr schweren Strafvorwürfe.“