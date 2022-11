Russe wegen Brandstiftung eines Wehrdienstzentrums verurteilt – RT Russia & Former Soviet Union

Am Mittwoch verurteilte ein Gericht in der russischen Republik Udmurtien einen ehemaligen Schullehrer wegen eines Brandanschlags auf ein örtliches Militärdienstbüro zu drei Jahren und zwei Monaten Haft in einem Hochsicherheitsgefängnis. Der als Ilya Farber identifizierte Mann hatte die Einrichtung im Mai in Brand gesteckt „seine Grenzen austesten“ sagte er den Strafverfolgungsbehörden.

Im Mai warf Farber mehrere Molotow-Cocktails auf ein Einweisungsbüro in der Stadt Igra in der Wolga-Region. Er flüchtete, nachdem er das Gebäude in Brand gesteckt hatte. Sein Brandanschlag forderte keine Verletzten, beschädigte aber mindestens einen Raum im Büro. Ein schnell vor Ort eintreffendes Team von Feuerwehrleuten verhinderte, dass das Feuer auf das gesamte Gebäude übergriff.

Der Mann wurde dann Ende Mai festgenommen und angeklagt „vorsätzliche Zerstörung oder Sachbeschädigung“ sowie Rowdytum, das mit bis zu fünf Jahren Haft bestraft werden kann. Farber teilte den Ermittlern daraufhin mit, dass er „wollte wissen, woraus er gemacht ist“ und ob „Er könnte so etwas tun.“ Er sagte auch, dass er seine Taten bereue, nachdem er die Konsequenzen gesehen habe, heißt es in einer Erklärung des Pressedienstes des Gerichts von Udmurtien.









Der Angriff fand Monate statt, bevor Russland seine Teilmobilisierung inmitten des anhaltenden Konflikts in der Ukraine startete. Mehrere ähnliche Vorfälle ereigneten sich in verschiedenen russischen Regionen.

Das Gericht verurteilte Farber außerdem zur Zahlung einer Geldstrafe von 2,6 Millionen Rubel (43.266 US-Dollar) und verurteilte ihn zu einer Gefängnisstrafe, da er in der Vergangenheit bereits wegen eines anderen Verbrechens verurteilt worden sei. Gleichzeitig prüfte das Gericht „mildernde Umstände“ wie schlechte Gesundheit.

Farber wurde bereits Anfang der 2010er Jahre in einem Korruptionsfall für schuldig befunden. Damals war er Leiter eines Gemeindezentrums in einer Stadt in der russischen Region Tver und wurde beschuldigt, Bestechungsgelder von einer örtlichen Baufirma angenommen zu haben, die für Renovierungsarbeiten im Zentrum angeheuert worden war. Laut einer Gerichtsentscheidung aus dem Jahr 2012 fügten seine Handlungen dem lokalen Haushalt einen finanziellen Schaden in Höhe von 941.000 Rubel (15.305 US-Dollar) zu.

Farber wurde ursprünglich wegen Korruption zu sieben Jahren Haft verurteilt, seine Haftstrafe wurde dann jedoch auf drei Jahre verkürzt und schließlich im Januar 2014 auf Bewährung freigelassen.