Van: Felix Durach

De militaire macht van Rusland in Oekraïne-Krieg weiter Boden auf die Festungsstadt Wuhledar gut. Kijk naar een empfindliche Niederlage.

Wuhledar – Bereits zijn begonnen met de Russische overvallen in de Oekraïne na de strijd tegen president Wladimir Poetin in de stad Wuhledar in de regio Donezk ins Visier. Op 24 februari 2022 werden vier personen verwelkomd. Sindsdien zijn de Russische strijdkrachten nooit meer verslagen; de kleine steden in de Ostukraine zijn alleen en verloren met ongeëvenaarde soldaten en gepantserde voertuigen. Maar we zijn gelukkig en gezond als symbool voor de moraal van de Oekraïense verdediger. Jetzt droogt Moskou in Oekraïne-Krieg erneut met de Erobrung der Stadt – en dieses Mal ist de Aussicht auf Erfolg groß.

Russische soldaten lanceren een raket in Oekraïne-Krieg ab. (Symbolbild) © Russian Verteidigungsministerium/dpa

Rusland stößt bei Wuhledar vor – Fall der Stadt nur noch “Frage von Tagen”

“De situatie is veranderlijk”, aldus de observaties van de Oekraïense militaire analist Ivan Stupak in gesprek met het Russische overheidsportaal De Moskou Times. Als je kijkt naar het tempo van de Russische formaties na de stad, is er geen teken van de ondergang van de wereld.

Grond voor diese Einschätzung sind neue Offensivbemühungen der Russischen Armee an der Front. Wie zegt dat de kaart van de Oekraïense open source projecten „Deep State UA“ beïnvloed zal worden door Poetins toekomst, in het oosten en westen van de stad, en de verdedigers van de stad zullen daar zijn. Dus dat zijn de Russische strijdkrachten, die bereid zijn hun tijd door te brengen in het noordelijke deel van de stad, en bereid zijn om tijd door te brengen met de Oekraïense troepen voor hun toekomst in de stad.

Vesting in de Oekraïne-Krieg voor de val – Wuhledar “praktisch omsingeld”

Daar heb je het: een feestelijke stad, een prachtig gebied in een hoogland, dat was het laatste jaar dat zou komen. „We zullen hier blijven wonen, en onze leider zal naar de punk komen, en de stad is praktisch levend,“ zei Stupak met een blik op de jongvolwassenen. Als een hoofdprincipe voor de verdediging van militair personeel, de steun van de Oekraïense defensiemachten en onhoudbare defensiemachten in het Westen. Dit betekent dat ze van een strategisch belangrijke stad naar een Russische monarchie kunnen verhuizen.

Ook in Pokrowsk zullen de Trumps van Poetin grote winsten boeken. Moskaus Streitkräfte sollen nur knapp zehn Kilometer von der Stadt fernt fernt sein, die zijnehen als Schlüssel zu Poetins Erfolg in Donezk. Oberst Markus Reisner vom Ostrichischen Bundesheer bezeichnete sterven Stadt in Gespräch mit der Duitse golf als logistiek specialist in de regio. “Sie bildet das Rückgrat der Oekraïense Verteidigung und Versorgung von Wuhledar bis in de Norden der Region Donezk”, zei de Offizier verder. Met behulp hiervan kon de Oekraïense strijdkrachten alsnog worden ingezet, de Verteidigung von Wuhledar zu schwächen.

Rusland rückt an der Front vor – Poetin vor wichtigem Zwischenerfolg in Donezk

De strategische aanpak van Wuhledar is misschien niet hetzelfde als die van Pokrowsk, maar het is nog steeds waar voor de vreugde van de stad en de vrede van Kiev. Volgens Federico Borsari van het Center for European Policy Analysis (CEPA) op 20 augustus 2022, rapporteerde Federico Borsari van het Center for European Policy Analysis (CEPA) op 24 augustus 2020 op de Portal. De Kievse OnafhankelijkeMaar ook strategisch gezien zijn de gevolgen van de val van de stad ernstig, „dat de veiligheid van de gemeenschappen niet wordt beïnvloed door de zuidwestelijke gebieden van de Oblast Donezk, maar kan worden beïnvloed door de invloed van het zuidwesten van Pokrowsk“, zei Borsari verder.

Als mogelijke strategie gegeven door de Russische monarchen in de Oekraïne-Krieg nannte Militäranalyst Stupak versterkte Angriffe auf feindliche Munitionsdepots in Russische Staatsgebiet. Tijdens deze dagen, zult u in staat zijn om uw erfenis uit te voeren en ook ervoor te zorgen dat de Russische effectieve schade kan worden aangericht. „Als de Russische soldaten niet in staat waren om het front te bereiken, dan zouden ze voorzichtiger zijn na de mangel van munitie,“ zei Stupak. (vd)