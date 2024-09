Met het begin van de nieuwe school zit je aan het begin van je nieuwe jaar op de Russische school: „Grundlagen der Sicherheit und des Schutzes des Heimatlandes“ heißt es. Het Lehrplan komt vanuit een ander perspectief van het Ministerie van Defensie. Ik heb de Schüler etwa niet geleerd, wie de kampfdrohnen correct start of met een Maschinengewehr-omght. De nieuwe Schulfach is het resultaat van de beste kwaliteit van de „Grundlagen der Lebenssicherheit“ (GDL). Deze Entwicklung wordt in Rusland gebruikt als Pädagoge, Buchautor en Gründer der Freien Schule „Apelsin“ in St. Petersburg, Dima Sizer, als gefährlich. In gesprek met de MDR staat: „De Fach GDL was een resultaat van het Individuum ausgerichtet. Dort lernten die Kinder First Hilfe zu leisten. Maar nog steeds het ‚Heimatland‘ ins Spiel kommt, verschwindet der Mensch: The Fatherland braucht nur kleine Rädchen im Getriebe.‘

Van het Oekraïens-Front en de Schulen: Ehemalige Soldaten unterrichten Schüler



Dus het is een militaire missie die in de UdSSR in 1990 in de Russische Schulen wordt uitgevoerd. Nu we onder Maxime staan, is die man de reden voor de grote herrschenden realitäten aangepast. Zou je beter af zijn met een nieuwe Lehrer en zou je daar beter af zijn als „Veterans of Military Special Operations“? Dit betekent dat we een centraal centrum hebben voor soldaten in het leger die in Oekraïne zijn voor hun opleiding, ook al zijn het militairen.

Dit zijn de centra van Anna Ziwilewa, de ministers van gezondheidszorg en de ministers van gezondheidszorg van een veteranenstichting. Als u het Telegram-Kanal van tevoren leest, wordt u achtergelaten door een van de belangrijkste leiders van de Russische president Wladimir Poetin, die uw vragen zal kunnen beantwoorden: „Deze Pädagogen van de helden van de militaire speciale operaties zijn gewist Vaterlandsliebe, Ehre, Gerechtigkeit, Tapferkeit en Mut sind.

Andere Indoktrinierung als zu Sowjet-Zeiten



Een consistente indoktrinatie in de school begon pas later. Bereits 2022 wurden sogenannte „Gespräche über Wichtiges“ eingeführt – verpflichtende Unterrichtseinheiten, de von Klassenlehrern landesweit ab Contenten waren müssen. Deze gesprekken, zowel over de ‘militaire speciale operaties’ als over de betrokkenheid van het gemeenschappelijke ‘collectieve Westen’ zijn belangrijk, zodat er patriottische inspanningen worden geleverd. Als je een efficiënte relatie hebt, zullen de ‘gesprekken’ een pure formaliteit zijn en kun je ook deelnemen aan de huidige Sovjet-Unie. De jetzigen nieuwe lagen van de Krieg beginnen niet in de klassering als bisher.

Sizer sieht scharniergen een entscheidenden Unterschied zur späten Sowjet-Zeit: Während in de Breschnew-Ära a öffentlicher Consensen gegen de Krieg geherrscht habe, jegliche Gezielt jegliche Moral zerstört, das Verstandnis von Gut en Böse gerate full durchheinander. Als je ziet dat het een zonde van de Orwellschen Doppeldenk Schwarz is als je wit bent, dus Sizer.

Krieg tegen Oekraïne in Geschichtslehrbücher aufgenommen



Het Kremlin kent deze Maßnahmen aber offensichtlich noch nicht weit genug. Während Schulen vorher zwischen verschiedenen Lehrbüchern wählen konnten, wurden letztes Jahr obligatorische Geschichtsbücher voor de Oberstufe eingeführt, beide van de autoren der Präsidentenberater Wladimir Medinski war. Er was een probleem met de „Rückkehr“ op de Krim en de „Sonderoperatie“ in Oekraïne, die zouden resulteren in Russische veiligheidsmaatregelen in de „Engagementcrisis“ voor een goede gezondheid en veiligheid. Bij deze studies zijn deze historische boeken ook voor deze lessen nodig, zodat er een duidelijke uitleg is van de geleerde lessen uit de gecombineerde historische studies in de school.

Lehrer verlassen Scharenweise die Schulen



In september was er geen succes meer, de „Familienkunde“, eindigde. Laut Bildungsministerium soll es sterven „Treue zur den traditional Russian spirituellen Werten“. „Als er formaliteit is in een Wahlfach, is het verplicht“, staat er het volgende: U zult elke dag met plezier uw tijd doorbrengen in het comfort van uw eigen huis. 2023 verließen laut Angaben des Russische Bildungsministeriums mehr as 193.000 Lehrer or der fast 14 Prozent der gesamten Lehrerschaft die Schulen – ein Rekordhoch. Als we niet weten hoe we moeten protesteren, zullen we altijd succesvol zijn in het bereiken van een betere gezondheid. Er moet nieuws zijn over Rusland, we zullen er in een strafzaak mee te maken krijgen door nepnieuws over de Russische strijdkrachten te verspreiden.

De basis voor de menselijke omgeving is het wetenschappelijk klimaat, op zichzelf zijn de student en de student verantwoordelijk voor hun ontwikkeling, maar des te groter: het dichtheidssysteem is een logische basis van de ideologie. De aanklacht is een ernstige zaak, die in alle totalitaire regimes van de herfst voorkomt, die in Duitsland, Portugal of Spanje, op het pad gaan. In één staat leven ze onafhankelijk en identificeren zich daarom tijdens deze interne emigratie als mensen met hun staat.

Dus glaubte Olga G. (Naam opgegeven, de juiste naam ligt bij de redacteur) bis Mitte letzten Jahres, dass an der Moskauer Schule ihrer Tochter vergleichsweise kleine Propaganda of Denunziation betrieben würde. Maar laat dan alsjeblieft een bericht achter in de WhatsApp-groep van derden met je vrienden – met een Russische vlag en het militaire symbool „Z“. “Met alle veranderingen, als het volkomen normaal is”, staat er.

Schüler kommen an Kriegspropaganda nicht vorbei



Het zijn jonge mensen die samenleven met propaganda. Op de Schulweg beginnen ze Plakaten, waarop „Helden van de Militaire Speciale Operaties“ zijn afgebeeld. Op de scholen hangt sinds de tafel voor de eerste editie van „Heroes“ en in de klas een Poetin-portret. „In fell Schulen müssen Kinder Tarnnetze flechten“, emmpört sich Sizer. Het project „Nicht die Norm“ is een van de beste manieren om te overleven, dat wil zeggen allemaal in de regio Tschaschien 80 Prozent der Schulen Begegnungen mit Kriegsteilnehmern organisiert haben. Zu Hause lanceerde de Propaganda in Fernsehen. Eine Achtklässlerinberichtet Sizer über seinen Youtube-Kanal von ihrer Situatie: „Alle um mich hereum sinds für den Krieg. Was soll ich tun?“ Een enkele reactie van de Pädagoge nicht: „Je moet tijdens je verblijf aan het einde van de nieuwe les zijn. Dan kun je ze in een andere stad zien of nog een paar confronterende uitzichten hebben.“ Etwa eine berufliche Ausbildung, de Jugendliche in Rusland na de 9. De les begint.

Mijn hele leven sinds de Krieg. Was soll ich tun?

Russische Achtkässlerin





Warmte Eltern suchen Alternatief



„Kindern muss man immer die Wahrheit“, zegt Sizer, fest überzeugt van deze pädagogische Grundsatz. Maar is dat in Rusland niet mogelijk? Der Pädagoge vereist volgens het Russische Bildungsgesetz van 1993, das in seiner Sicht in eenem Punkt eines der fortschrittlichtsten der Welt ist. ‚Je kind kan problemen hebben in de thuisomgeving‘, is duidelijk en toch pessimistisch, want: ‚Als ik geboren was, zou dat geëlimineerd zijn.‘