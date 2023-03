KYIV — Rusland lanceerde donderdag een massale aanval op Oekraïne, met behulp van kamikaze-drones en een spervuur ​​van raketten, in de eerste grote aanval op de Oekraïense energie- en civiele infrastructuur in weken.

Autoriteiten in verschillende regio’s in Oekraïne hebben slachtoffers en schade gemeld. Autoriteiten meldden noodstroomuitval in verschillende regio’s. In het hele land hebben treinen vertraging.

De grootste kerncentrale van Europa, de Zaporizhzhia-kerncentrale in het bezette deel van de Zaporizhzhia-regio, werd na de aanval volledig afgesloten van het elektriciteitsnet, zei de Oekraïense minister van Energie, de Duitse Galushchenko, in een verklaring aan de pers.

“De laatste lijn die de ZNPP voedde, was beschadigd. Nu werkt het station op dieselgeneratoren”, zei Galushchenko.

“De Russen brengen de wereld op de rand van een nucleaire catastrofe. En dit is de dag na de onderhandelingen met de VN over de demilitarisering van de centrale”, zei hij.

VN-secretaris-generaal Antonio Guterres was woensdag in Oekraïne om de lopende demilitariseringsinspanningen van de Verenigde Naties en de Internationale Organisatie voor Atoomenergie te bespreken. Kort na zijn bezoek lanceerde Rusland de aanval op energie en civiele infrastructuur.

Er werden stakingen geregistreerd in Kiev, Lviv, Zhytomyr, Kharkiv, Dnipropetrovsk, Kirovohrad, Zaporizhzhia, Odessa en Vinnytsia.

“De Russen keerden terug naar hun oude schema: massale raketaanvallen op Oekraïne ’s nachts, terwijl mensen slapen. In de meeste regio’s zijn explosies geregistreerd – infrastructuurvoorzieningen en woonwijken zijn getroffen”, zegt Mykhailo Podolyak, adviseur van het hoofd van het presidentiële kantoor van Oekraïne, zei in een tweet. “Oekraïne zit gedeeltelijk zonder water en elektriciteit.”

De opperbevelhebber van de Oekraïense strijdkrachten, Valery Zaluzhnyy, meldde dat Rusland tijdens de nacht 81 raketten van verschillende typen heeft afgevuurd: 28 X 101/X-555-raketten; 20 Kalibr kruisraketten, zes X-22 raketten, acht luchtvaartraketten, 13 C-300 luchtverdedigingsraketten en zes Kinzhal hypersonische raketten.

Moskou stuurde ook acht Shahed-drones. Oekraïne schoot 34 kruisraketten en vier drones neer.

Verschillende mensen werden gedood in Zolochiv, een stad in de regio Lviv, zei de burgemeester van Lviv, Andriy Sadovyi, in een verklaring. Lokale autoriteiten plaatsten een video van verschillende verwoeste huizen. “Ze schieten overal omdat ze overal vijanden hebben”, zei Sadovyi.

In Kiev meldden de autoriteiten dat slechts 40 procent van de inwoners verwarming heeft. In drie districten van de hoofdstad zijn er noodstroomstoringen.

“Helaas hebben we informatie dat een hypersonische raket van het Kinzhal-type het infrastructuurobject heeft geraakt. Er zijn gedeeltelijke noodstroomstoringen in de hoofdstad. In het district Sviatoshyn raakten twee mensen gewond door fragmenten van een raket. Ze krijgen medische hulp. De overblijfselen van de raket hebben ook auto’s beschadigd’, zei Serhii Popko, hoofd van het militaire bestuur van Kiev in een verklaring.