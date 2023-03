Rusland zei maandag dat het had ingestemd met een verlenging van een deal die het mogelijk maakt dat Oekraïense graanexport door de geblokkeerde Zwarte Zee gaat, maar slechts voor nog eens 60 dagen, wat een onmiddellijke uitdaging van Kiev inhoudt.

De deal, in eerste instantie bemiddeld door de Verenigde Naties en Turkije afgelopen juli, werd in november een keer verlengd met 120 dagen en loopt automatisch door op 18 maart als geen enkele partij bezwaar maakt. Zo’n 23 miljoen ton Oekraïens product is tot nu toe vervoerd in het kader van het zogenaamde Black Sea Grain Initiative, te midden van de totale oorlog van de Russische president Vladimir Poetin tegen Oekraïne.

Rusland “heeft geen bezwaar tegen de volgende verlenging van het ‘Zwarte Zee-initiatief’ na het verstrijken van de tweede termijn op 18 maart, maar slechts voor 60 dagen”, zei vice-minister van Buitenlandse Zaken Sergey Vershinin in een verklaring van de Russische missie in Genève. na gesprekken met VN-functionarissen.

De Oekraïense vicepremier Oleksander Kubrakov reageerde in een tweetenechter, dat de oorspronkelijke overeenkomst onder de Zwarte Zee-graanovereenkomst een verlenging van 120 dagen voorziet – en niet de 60 dagen die door Moskou zijn overeengekomen.

VN-secretaris-generaal António Guterres en de Oekraïense president Volodymyr Zelenskyy riepen vorige week tijdens een bijeenkomst in Kiev op tot verlenging, en benadrukten het belang van het initiatief voor het verlagen van de wereldwijde voedselprijzen en het aanpakken van voedselonzekerheid.

Onder een tweede overeenkomst die in juli 2022 met Moskou werd gesloten, kwamen de VN overeen om gedurende een periode van drie jaar de Russische export van voedsel en kunstmest te vergemakkelijken. Het Kremlin heeft volgehouden dat deze kant van de afspraak niet is nagekomen, met het argument dat westerse sancties tegen kunstmest-oligarchen en de belangrijkste landbouwbank van Rusland zijn eigen kunstmest- en voedselexport hebben belemmerd.

De laatste keer dat de deal werd verlengd, in november, dreigde Rusland zich terug te trekken tenzij deze sancties werden ingetrokken, maar stemde uiteindelijk in met een verlenging.

In New York zei VN-woordvoerder Stephane Dujarric dat, hoewel later een vollediger verklaring werd verwacht, het mondiale orgaan “volledig toegewijd blijft aan het Zwarte Zee-graaninitiatief en aan onze inspanningen om de export van Russisch voedsel en kunstmest te vergemakkelijken.”