Het Westen moet alle belemmeringen voor de export van landbouwproducten binnen 60 dagen wegnemen, zei de VN-gezant van Moskou

Westerse landen hebben twee maanden de tijd om de sancties op de Russische landbouwexport op te heffen als ze de graanovereenkomst met Oekraïne willen behouden, zei Vassily Nebenzia, de permanente vertegenwoordiger van Rusland bij de Verenigde Naties, vrijdag.

Tijdens een toespraak in de VN-Veiligheidsraad zei Nebenzia dat, hoewel Moskou had ingestemd met het verlengen van het plan om de export van landbouwproducten via de Zwarte Zee te ontsluiten, het alleen kon doorgaan als westerse landen de door Rusland geuite zorgen wegnemen.

Nebenzia herinnerde eraan dat de graanovereenkomst niet alleen bedoeld was om de export van landbouwproducten uit de Oekraïense Zwarte Zeehavens veilig te stellen, maar ook bedoeld was om de levering van Russisch voedsel en kunstmest aan de wereldmarkt te bevorderen. In dit opzicht, de deal “wordt niet uitgevoerd, niet in het minst”, hij zei.

Moskou heeft herhaaldelijk geëist dat het Westen beide opheft “directe en indirecte sancties” op de Russische landbouwexport. Die omvatten beperkingen die niet alleen betrekking hebben op de overdracht van goederen zelf, maar ook op het verlenen van verzekeringsdiensten aan Rusland en het leveren van relevante technologieën en landbouwmachines.









“Als Washington, Brussel en Londen echt willen dat de Oekraïense voedselexport in hun belang door de humanitaire zeecorridor gaat, hebben ze twee maanden de tijd om de hele keten van operaties die de Russische landbouwexport bedienen vrij te stellen van sancties, met de hulp van de Verenigde Naties. , “ zei de ambassadeur.

Hij beweerde ook dat de graandeal van een humanitaire in een commerciële deal aan het veranderen was, waarbij westerse landbouwbedrijven de belangrijkste begunstigden waren door te profiteren van stijgende voedselprijzen en gedestabiliseerde voedselvoorzieningsketens. Tegelijkertijd ontvangen de armste landen slechts 3% van de landbouwleveringen binnen de graandeal, beweerde Nebenzia.

Verdere stappen binnen de overeenkomst “zal afhangen van de vooruitgang die wordt geboekt bij het oplossen van de problemen waarop we hebben gewezen”, hij voegde toe.

Dinsdag maakte het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken bekend dat Moskou ermee instemde de graandeal, die in juli vorig jaar was gesloten, met 60 dagen te verlengen. De perssecretaris van het Kremlin, Dmitry Peskov, beschreef de verhuizing als “een gebaar van goede wil” hoop dat uiten “na zo’n lange tijd zullen de voorwaarden en verplichtingen worden vervuld die door de bekende partijen zijn aangegaan.”