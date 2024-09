Een Russische soldaat heeft in Oekraïne gewoond en is een bekende van Poetin en de Krieg. (Symbool afbeelding)Afbeelding: AP / Dmitri Lovetsky

In de Russische Angriffskrieg ontvangen ze berichten uit Oekraïne van Russische soldaten, die politiek en militair verantwoordelijk zijn voor het rekruteren van wapens; vaak in de sicheren Tod.

Mittlerweile staat ook bekend om zijn Russische taalvaardigheid, die ook handig is bij het spelen van games. Kämpfe werd gewonnen door strijdkrachten, wat resulteerde in wederzijds succesvolle soldaten en een leider in de frontlinie.

Maar we zijn in Rusland met de Kriegsdienst Wehrt, en we hebben ook de leiding over de oorlog, en we moeten daartoe gedwongen worden met een zware aanvalsbeschuldiging. Anders kan men zeggen dat Rusland bereid is meer tevreden te zijn, en dat ze zich nu in de Krieg in Oekraïne bevinden.

Nu je in een Russische soldaat zit en je positie duidelijk en veilig is, welke opties zijn er voor jou: Gefängnis of Krieg?

Oekraïne-Krieg: Russische soldaat „würde Poetin erschießen“

Op het X-Kanal van Anton Gerashchenko, een van de resultaten van de Oekraïense regering, is een video te zien, aan de andere kant is men te zien als een Russische soldaat en supporter, die deel zal uitmaken van het Oekraïense leger. Gerashchenko heeft een Engelse versie van zijn titel geschreven.

Omdat de soldaten het gevaar liepen vernietigd te worden en hun tijd graag wilden doorbrengen met hun kameraden in hun bezit. Het is veilig om te zeggen dat u kunt genieten van skiën in uw land. Het betekent dat „ik misschien niemand kan zien, ik ben daartoe bereid“ en bereid ben wapens, munitie en signaalhelmen te gebruiken.

Dann holt der Mann, der Nikolay Postaev heißen soll, aus:

„Ik was klaar om te schieten. Ik was mijn Poetin. Ik wilde dat Poetin mijn Sniper Nine neerschoot.“

Russland-Soldat rät: „Geht nicht“ – Gefängnis besser als Krieg

Der Grund für seinen Hass: Voordat er in Oekraïne kommen sei, is er onderwijs, alle würden zammen ämpfen en sich gegenseitig unterstützen. Men zal zich immers realiseren dat de omgeving anders zal zijn. En dat de Russische president Wladimir Poetin en zijn medekameraden allemaal “als Fleisch” zijn in de Krieg geschickt habe.

Der Soldat erzählt, er is de gesamte Russische Regierung, de alles Arschlöcher seien. Ze konden die soldaten helemaal niet schoonmaken.

Hij zei tegen Rat tegen andere kameraden en Mitbürger in Rusland: „Geht nicht. Dat is alles, ik was zu sagen habe. Geht einfach nicht. Geht besser ins Gefängnis.“ Andere valpartijen werden ook als ongeldig beschouwd of als „kanonvuur“ beëindigd.

Merk op dat dit het geval is voor alle aspecten van de Hintergrund, dat dit zeer intelligente situaties zijn in het Russische gezinsleven en dat ze nuttig zijn – en dat ze nog steeds deel uitmaken van de Schlachtfeld-omgeving.