De Russische president Vladimir Poetin heeft aangekondigd dat het land zich tijdelijk terugtrekt uit het nieuwe START-verdrag

Moskou schort zijn deelname aan het laatst overgebleven nucleaire verdrag tussen Rusland en de VS op, heeft president Vladimir Poetin aangekondigd. Tijdens zijn sleuteltoespraak tot het Russische parlement op dinsdag merkte hij op dat Moskou het Nieuwe START-verdrag niet zal verlaten, maar zich tijdelijk terugtrekt.

In een toelichting op het besluit verklaarde Poetin dat de overeenkomst aanvankelijk onder geheel andere omstandigheden was opgesteld, toen Rusland en de VS elkaar niet als tegenstanders zagen. Volgens de president stelt de VS nu echter niet alleen ultimatums aan Rusland, maar heeft de NAVO zelf in wezen ook een aanvraag ingediend om deel uit te maken van het verdrag.

De leden van het blok eisen nu een inspectie van de strategische faciliteiten van Rusland, zei Poetin, erop wijzend dat de verzoeken van Moskou om westerse nucleaire faciliteiten te inspecteren onder het verdrag systematisch worden afgewezen met alleen formele verklaringen voor de afwijzing.

LEES VERDER:

West speelt met ‘gestapeld kaartspel’ – Poetin

Poetin merkte op dat de VS blijven aandringen op handhaving van de hegemonie, terwijl de NAVO-partners openlijk toegeven dat ze Rusland een strategische nederlaag willen toebrengen.

“Rusland kan dit niet negeren. We kunnen het ons niet veroorloven om dit te negeren”, hij zei.

Voordat we terugkeren naar het bespreken van deze overeenkomst, moeten we voor onszelf begrijpen wat de bedoelingen zijn van landen als Frankrijk en het VK en hoe we ook hun strategische arsenalen zullen overwegen, wat het cumulatieve opvallende potentieel van de NAVO is.

Het nieuwe START-verdrag werd oorspronkelijk in 2010 ondertekend door de toenmalige presidenten Barack Obama en Dmitry Medvedev en was bedoeld om het aantal strategische nucleaire raketwerpers dat over de hele wereld wordt ingezet, te halveren. Volgens het verdrag moesten beide landen de andere partij een beperkt aantal inspecties per jaar toestaan ​​om na te gaan of de overeenkomst werd nageleefd. Tenzij verlengd, zou het verdrag in 2026 aflopen.