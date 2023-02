CNN

—



“Als je ons aanvalt, zie je onze gezichten. Niet onze ruggen, maar onze gezichten.”

De woorden van de Oekraïense president Volodymyr Zelensky uren nadat Vladimir Poetin op 24 februari 2022 zijn invasie lanceerde.

Ze waren profetisch. Veel analisten verwachtten dat het Oekraïense verzet binnen enkele dagen zou afbrokkelen. Maar een jaar lang heeft het Oekraïense leger het hoofd geboden aan een veel grotere strijdmacht, waardoor de aanvankelijke winsten van de Russen in Kharkiv en Kherson werden teruggedraaid en de linie in de fel omstreden Donbas-regio werd vastgehouden.

Tijdens het proces hebben de Oekraïners het Russische leger verbluffende verliezen toegebracht en de achterhaalde tactieken, het verouderde leiderschap en het broze moreel blootgelegd van een strijdmacht die op de parade meer indruk maakt dan op het slagveld.

Daarentegen zijn Oekraïense eenheden behendig en adaptief gebleken, door gebruik te maken van dronetechnologie, gedecentraliseerde commandovoering en slimme operationele planning om de systemische zwakheden van hun vijand uit te buiten.

En weinigen zouden hebben gewed dat een jaar na deze oorlog de oude Oekraïense luchtmacht nog steeds zou vliegen.

Misschien wel een van de meest indrukwekkende voorbeelden van Oekraïense behendigheid kwam op de eerste dag van de invasie, toen een grote Russische helikopter een vliegveld in de buitenwijken van de hoofdstad Kiev innam en dreigde het te veranderen in een beslissende brug voor de binnenvallende strijdmacht. nog meer versterkingen aanvoeren.

De volgende nacht drongen Oekraïense speciale troepen, ondersteund door nauwkeurige artillerie, de basis binnen, doodden tientallen Russische parachutisten en maakten de landingsbaan onklaar. Het Russische operatieconcept, zo zelfverzekerd gerepeteerd op tafelbladen, brokkelde in zijn eerste fase af.

Deze actie onderstreepte Zelensky’s vastberadenheid (“Ik heb munitie nodig, geen lift”, zei hij terwijl hij een aanbod van de Verenigde Staten om Kiev te evacueren afwees), evenals het verzet van een klein detachement op Snake Island met hun volkstaalantwoord op een Russisch oorlogsschip, een gebaar dat binnen enkele uren een nationale meme werd.

Een maand later trok de Russische colonne die langs de snelwegen ten noorden van Kiev zwierf, zich terug, net als de bataljons ten oosten van de hoofdstad. Moskou beschreef de herschikking als een “gebaar van goede wil”. Maar het was de eerste van vele herzieningen van de strijdplannen van Rusland, geïllustreerd door de regelmatige wisselingen van commando’s en het even regelmatige handwringen onder de militaire bloggers.

De behendigheid van de Oekraïners is versterkt door infusies van westerse hardware, waarvan een groot deel een generatie beter is dan Russisch pantser. Om te beginnen waren het Britse en Amerikaanse antitankwapens en Turkse aanvalsdrones die hielpen de Russische opmars naar Kiev te stoppen door op de flanken van blootgestelde colonnes te hameren en kwetsbare punten langs hun getelegrafeerde naderingsroutes in een hinderlaag te lokken.

Later kwamen uiterst nauwkeurige HIMARS-raketsystemen met meerdere lanceringen, langeafstandsartillerie uit Frankrijk, Polen en elders, die Oekraïne in staat stelden Russische commandoposten, munitieopslagplaatsen en brandstofdepots te degraderen. Real-time inlichtingenverzameling en fusie (ondersteund door de NAVO) werd geïntegreerd, waardoor een slagveld ontstond waar Oekraïense eenheden doelen sneller ontdekten dan de logge Russische strijdmacht.

Luchtverdedigingssystemen hebben Russische raketten en drones afgestompt en de luchtmacht ontmoedigd om missies rechtstreeks boven het Oekraïense luchtruim uit te voeren.

Maar er is regelmatig een kostbare vertraging opgetreden tussen wat de Oekraïners zo hard nodig hebben en wanneer het geleverd wordt. Zoals een Oekraïense functionaris deze maand tegen CNN zei: “We hebben gisteren hulp nodig en die wordt ons morgen beloofd. Het verschil tussen gisteren en morgen is het leven van onze mensen.”

De nieuwste iteratie van deze kloof is de strijd om tanks te leveren na maanden van verduistering. Leopard 2’s, Challengers en Abrams M-1’s zijn bestemd voor Oekraïne en zijn enorm superieur aan de Russische gevechtstanks. Maar de aantallen zijn onduidelijk – variërend van enkele tientallen tot 300 – en zelfs met een volgende wind zal de eerste pas in april in het veld zijn en moet dan worden geïntegreerd in gecombineerde gevechtsgroepen in formatie, klaar om de strijd naar de vijand.

Maar op deze eerste verjaardag van de Russische invasie heeft Oekraïne dringender behoeften dan gevechtstanks. Tijdens de twee weken durende tour van een CNN-team langs frontlinieposities, herhaalde één refrein keer op keer: “We hebben granaten nodig.”

Een Oekraïense soldaat verscheen vorige week op televisie en zei: “We hebben granaten, granaten en nog eens granaten nodig.”

Terwijl Oekraïne westerse hardware absorbeert en traint, probeert het ook een oorlog te voeren met bepantsering uit het Sovjettijdperk, waarbij het de wereld afspeurt naar munitie en reserveonderdelen van groot kaliber. Het “munitietekort” is zijn achilleshiel, tegenover het enorme Russische reservoir van artillerie- en raketsystemen.

“Het is duidelijk dat we in een logistieke race zitten”, zei NAVO-secretaris-generaal Jens Stoltenberg vorige week.

Om te zegevieren zou de boodschappenlijst van Oekraïne kunnen worden opgedeeld in het nu (granaten, meer luchtverdediging en raketten en raketten met een groter bereik) en het volgende (tanks, Patriot-batterijen en vanaf de grond gelanceerde bommen met een kleine diameter, bekend als GSDB met een actieradius van bijna 160 kilometer die is beloofd door de VS.)

Het eeuwige risico is ‘niet op tijd’.

Een les die de Russen hebben geleerd, is om logistieke hubs buiten het bereik van stakingen te plaatsen, dus de timing van GSDB-leveringen en van systemen met een groter bereik die door het VK aan Oekraïne zijn beloofd, is van het allergrootste belang – om de massa met precisie te verslaan.

De in Washington gevestigde Stichting voor de Verdediging van Democratieën verwacht dat “de eerste GLSDB’s pas dit najaar zullen arriveren, waarbij ze waarschijnlijk de alom verwachte Russische en Oekraïense offensieven missen die het toekomstige traject van de oorlog zullen bepalen.”

Na het nu en het volgende zijn Oekraïense functionarissen gefrustreerd door de nooit-categorie, die momenteel F-16 straaljagers en Amerikaanse ATACMS-raketten (Army Tactical) omvat, met een bereik van 300 kilometer.

De bondgenoten van Oekraïne hebben consequent geweigerd om iets te leveren waarmee Oekraïne Russisch grondgebied zou kunnen raken, een rode lijn die Moskou naar behoren heeft opgemerkt.

Het eerste jaar van dit conflict heeft voor veel verrassingen gezorgd, maar de komende weken lijken er waarschijnlijk een nog intensere Russische aanval te komen op verschillende punten langs de meanderende frontlinie van Kharkiv tot Zaporizhzhia – om het door het Kremlin gestelde doel te bereiken om de rest van de regio’s Luhansk en Donetsk.

Sommige westerse functionarissen verwachten dat de Russische luchtmacht – tot nu toe grotendeels vermist – een belangrijker onderdeel van het Russische strijdplan zal worden. “We weten dat Rusland een aanzienlijk aantal vliegtuigen in zijn inventaris heeft en dat er nog veel capaciteit over is”, zei de Amerikaanse minister van Defensie Lloyd Austin vorige week.

Nu het voorspel van de aanval op gang komt, voelt het Russische opperbevel zich misschien niet aangemoedigd. Herhaalde pogingen om op te rukken in het Vuhledar-gebied (misschien een laboratorium voor de bredere campagne) zijn mislukt.

Het zelfs niet afleveren van Bakhmut als een overwinning voor het Kremlin vóór de verjaardag herinnert eraan dat de Russen beter in staat zijn om te vernietigen dan om territorium in te nemen. Effectieve gecombineerde wapenoperaties zijn de Russische bataljons ontgaan.

Hoge Amerikaanse, Britse en Oekraïense functionarissen hebben CNN verteld dat ze sceptisch zijn dat Rusland de mankracht en middelen heeft verzameld om aanzienlijke winst te boeken.

“Het is waarschijnlijk meer ambitieus dan realistisch”, zei een hoge Amerikaanse militaire functionaris vorige week, terwijl de Russische troepen oprukten voordat ze er klaar voor waren, als gevolg van politieke druk van het Kremlin.

De Russische chef van de generale staf Valery Gerasimov kreeg vorige maand de directe leiding over de campagne in Oekraïne Dat zegt Rand-analist Dara Massicot dat de “mogelijkheid van de Russen die hun vermoeide troepen vragen iets te doen dat ze niet aankunnen, exponentieel toeneemt.”

Als dit langverwachte offensief mislukt, na de mobilisatie van 300.000 man, wat is dan de volgende stap voor het Kremlin?

Als gedrag uit het verleden de beste voorspeller is van toekomstig gedrag, zal Poetin verdubbelen. Misschien komt er een (niet-aangegeven) tweede mobilisatie, een verdubbeling van raketaanvallen gericht op het verlammen van de Oekraïense infrastructuur, zelfs pogingen om het conflict uiteen te drijven. De VS hebben hun alarm geuit over wat zij zien als Russische pogingen om Moldavië aan de zuidflank van Oekraïne te destabiliseren, beschuldigingen die Moskou heeft afgewezen.

Het enige speelboek dat voor de Russen in dit conflict heeft gewerkt, is verwoesting van wat hen te wachten staat, dus er valt niets meer te verdedigen. We hebben dit gezien in Severodonetsk, Lysychansk, Popasna en vooral Marioepol.

Als Rusland het deel van Donetsk zou veroveren dat nog in Oekraïense handen is, zou daarvoor een gebied ter grootte van Connecticut moeten worden gesloopt. Volgens Oekraïense en westerse functionarissen zijn er al problemen met de levering van munitie aan de Russische frontlinies.

Een succesvolle tegenaanval door Oekraïense troepen, vooral met een aanval in zuidelijke richting door Zaporizhzhia richting Melitopol, zou de inzet voor het Kremlin nog hoger maken.

In september waarschuwde Poetin dat “bij een bedreiging van de territoriale integriteit van ons land en ter verdediging van Rusland en ons volk, we zeker gebruik zullen maken van alle wapensystemen die ons ter beschikking staan. Dit is geen bluf.”

Rusland beschouwt Melitopol en een groot deel van Zuid-Oekraïne als Russisch grondgebied na schijnreferenda afgelopen najaar.

Maar Oekraïne zal tijd nodig hebben om tanks, gevechtsvoertuigen en andere hardware te assimileren om door de Russische linies te breken, die dieper en dichter zijn dan een paar maanden geleden.

Het is mogelijk, misschien zelfs waarschijnlijk, dat het conflict na een uitbarsting van woede dit voorjaar zal uitmonden in een gewelddadige stagnatie, met weinig terrein dat van eigenaar verandert te midden van meedogenloos verloop en veel slachtoffers.

Het Oekraïense volkslied droomt dat “Onze vijanden zullen verdwijnen, als dauw voor de zon…”

Niet anno 2023.