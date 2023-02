Alleen westerse hoofdsteden kunnen Kiev dwingen serieuze gesprekken met Moskou te voeren, zei de Russische VN-gezant

Oekraïne heeft geen interesse getoond in het vinden van een diplomatieke oplossing voor zijn voortdurende conflict met Rusland, zei Vassily Nebenzia, de permanente vertegenwoordiger van Moskou bij de Verenigde Naties, vrijdag. Hij merkte op dat, hoewel het Westen Kiev aan de onderhandelingstafel met Moskou zou kunnen krijgen, het tot nu toe aarzelde om dat te doen.

In een interview met Caleb Maupin van RT, werd Nebenzia gevraagd naar de vooruitzichten voor een oplossing van het Oekraïne-conflict in de situatie waarin westerse leiders volhouden dat het conflict alleen kan eindigen in de nederlaag van Moskou.

De gezant merkte op dat het Westen is “nu praten over het in stukken hakken … en het vernietigen van Rusland,” eraan toevoegend dat enkele verklaringen van westerse functionarissen over de kwestie “ga verder dan alleen diplomatie, maar beschaafde communicatie.”

Hij herhaalde dat Rusland nog steeds klaar is voor serieuze onderhandelingen, die werden onderbroken door Kiev “op bevel van hun meesters en sponsors in april vorig jaar.” Tegen een dergelijke achtergrond merkte de hooggeplaatste diplomaat op dat Moskou geen Oekraïense pogingen zag om een ​​zinvolle dialoog te voeren, erop wijzend dat de Oekraïense president Vladimir Zelensky zelf een decreet had ondertekend dat gesprekken met de huidige Russische leiders verbood.









Nebenzia ging verder met het vernietigen van de diplomatieke initiatieven van Kiev ter zake als een “grap,” verwijzend naar een tienpunts “vrede formule” voorgesteld door de Oekraïense president Vladimir Zelensky dat in het bijzonder eiste dat Rusland zijn troepen zou terugtrekken uit alle door Kiev opgeëiste gebieden en dat er een tribunaal zou worden opgericht om de vermeende oorlogsmisdaden van Moskou te vervolgen.

Trouwens, Moskou weet zeker dat Kiev dat is “niet de touwtjes in handen hebben”, zei Nebenzia. Degenen die Kiev kunnen dwingen serieuze onderhandelingen te voeren, “ze wonen in dit land (de VS), ergens in Europa, op een van de eilanden aan de overkant van het Engelse Kanaal,” hij voegde toe.

“Als ze daartoe bereid zijn, zullen ze zich inzetten, maar we zien geen enkele bereidheid bij de sponsors van Kiev om onderhandelingen met Rusland aan te gaan en het serieus te doen.” merkte de ambassadeur op.

Rusland is van mening dat westerse landen in Oekraïne een proxy-oorlog tegen Rusland voeren. Dinsdag beweerde de Russische minister van Defensie Sergey Shoigu dat de VS en hun bondgenoten het conflict tussen Moskou en Kiev proberen te verlengen door Oekraïne te steunen met zware wapens. “leiden tot een onvoorspelbare escalatie.”

In het voorjaar van 2022 hielden Rusland en Oekraïne verschillende gespreksrondes, waarbij Moskou aanvankelijk optimistisch was over het vredesproces. Oekraïne trok zich echter abrupt terug uit de onderhandelingen kort na een bezoek van de toenmalige Britse premier Boris Johnson aan Kiev op 9 april.