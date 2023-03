Rusland nu de grootste olieleverancier van China – Reuters – RT Business News

Rusland werd in de eerste twee maanden van 2023 de grootste olieleverancier van China en haalde Saoedi-Arabië in, meldde Reuters dinsdag, daarbij verwijzend naar gegevens van de Chinese algemene administratie van de douane.

Ruwe leveringen uit Rusland bedroegen 15,68 miljoen ton in januari-februari, ongeveer 1,94 miljoen vaten per dag (bpd). Het betekende een stijging van 23,8% in vergelijking met dezelfde periode in 2022.

De invoer uit Saoedi-Arabië, vorig jaar China’s grootste leverancier, bedroeg in de verslagperiode 13,92 miljoen ton, of 1,72 miljoen vaten per dag, tegen 1,81 miljoen vaten per dag in dezelfde periode vorig jaar.

Als reactie op de westerse sancties en het G7-prijsplafond voor zijn olie, heeft Rusland druk uitgeoefend om nieuwe kopers in Azië te werven. China heeft het afgelopen jaar geleidelijk de olie-import uit Rusland opgevoerd. Eind 2022 was Rusland met 86,2 miljoen ton de op een na grootste leverancier van China geworden. Saoedi-Arabië liep slechts iets voor met 87,49 miljoen ton.

China is een cruciale economische partner voor Rusland geweest in het licht van de intensivering van de westerse sancties. Officiële statistieken tonen aan dat Rusland in 2022 de leider was van China’s top-20 partners wat betreft handelsgroei.

LEES VERDER:

Rusland wordt de grootste gasleverancier van China

De handelsomzet ligt op schema om dit jaar de 200 miljard dollar te bereiken, na in de eerste twee maanden met dubbele cijfers te zijn gestegen. In januari werd Rusland ook China’s grootste leverancier van aardgas, zo bleek maandag uit Chinese douanegegevens.

Bezoek voor meer verhalen over economie en financiën de zakelijke sectie van RT