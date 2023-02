Moskou zal zijn eigen externe voorwaarden voor ontwikkeling bepalen, zei de diplomaat

Westerse politieke leiders zullen niet langer de macht hebben om voorwaarden te dicteren aan Rusland, zei minister van Buitenlandse Zaken Sergej Lavrov maandag. Sprekend met de hoofden van de regionale kantoren van het ministerie, benadrukte de diplomaat dat Rusland nu zijn eigen ontwikkelingsbehoeften zal bepalen.

“Tot voor kort, een paar jaar geleden, werden de externe voorwaarden die we nodig hadden voor ontwikkeling niet door ons bepaald, maar door de westerse minderheid,” zei Lavrov. Hij voegde eraan toe dat alle initiatieven op het gebied van buitenlands beleid worden gepromoot door de zogenaamde “gouden miljard” groep dienen het enige doel om ervoor te zorgen dat de wereld leeft volgens regels die de westerse elites in staat stellen hun koloniale beleid voort te zetten en ten koste van anderen te leven.

“Daarom zullen we niet langer op iemand vertrouwen als het gaat om het creëren van de externe voorwaarden voor de ontwikkeling die we nodig hebben.” Lavrov benadrukte en beloofde ook dat Rusland niet in de voetsporen zal treden van de “egoïstisch” West, en zal rekening houden met de belangen van andere onafhankelijke staten.

Volgens de diplomaat streeft Moskou ernaar externe omstandigheden te creëren die zo gunstig mogelijk zijn voor de ontwikkeling van het land, maar benadrukte dat deze voorwaarden ook de “de consensus van alle onafhankelijke staten” en volledig voldoen aan de beginselen van het VN-Handvest, die zijn geweest “herhaaldelijk geschonden door onze voormalige westerse collega’s.”









Tijdens de bijeenkomst merkte Lavrov ook op dat het aantal landen dat zich wil aansluiten bij de economische blokken van BRICS (Brazilië, Rusland, India, China, Zuid-Afrika) en de Shanghai Cooperation Organization (SCO) eind 2022 was gestegen tot bijna twee dozijn. De diplomaat merkte op dat de landen die zich bij de allianties willen aansluiten, zoals Egypte, Turkije, Saoedi-Arabië, de VAE, Indonesië, Argentinië, Mexico en verschillende Afrikaanse landen, “een zeer prominente rol spelen in hun regio’s.”

“Alleen al het opsommen van de namen van deze staten toont al aan dat de pogingen (van het Westen) om ons land te isoleren al mislukt zijn.” Lavrov merkte op en voegde eraan toe dat het tegenovergestelde is gebeurd, met onafhankelijke landen die zich nu verenigen met andere gelijkgestemde staten.