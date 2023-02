Het vliegtuig was gericht op civiele infrastructuur, maar het leger heeft ze uit koers gedreven, aldus het ministerie van Defensie

Kiev-troepen lanceerden drone-aanvallen op de zuidelijke Krasnodar-regio en de Adygea-republiek in Rusland, maar ze werden met succes afgeslagen door het leger, meldt het Russische ministerie van Defensie. Afbeeldingen van een van de vliegtuigen werden blijkbaar gedeeld door een regionaal hoofd.

De invallen vonden plaats in de vroege uren van dinsdag en waren gericht op civiele infrastructuur, volgens een verklaring van het ministerie. Russische troepen gebruikten elektronische oorlogsvoering om de twee drones te onderdrukken, waardoor ze van koers raakten. Een “viel in een veld,” terwijl de ander “heeft geen schade aangericht” naar zijn doel, zei het ministerie.

Eerder op de dag deelde Adygea-hoofd Murat Kumpilov beelden van het wrak van een niet-geïdentificeerd vliegtuig, waarvan hij zei dat het was ontdekt in de buurt van het dorp Novoye, ten noorden van de provinciehoofdstad Maykop. Volgens de functionaris vielen er bij het ongeval geen gewonden, maar werd er lichte schade aangericht aan een bijgebouw op een boerderij.









Ondertussen was er vannacht brand in een olieraffinaderij in de stad Tuapse in de regio Krasnodar. Gemeentehoofd Sergey Boyko zei dat de brand was uitgebroken in een technisch gebouw, maar niet oversloeg naar brandstoftanks en binnen 30 minuten door de brandweer werd geblust.

Sommige Russische media beweerden, onder verwijzing naar anonieme bronnen, dat de brand was veroorzaakt door een mislukte aanval met onbemande luchtvaartuigen (UAV’s). Volgens deze rapporten zijn maar liefst twee vliegtuigen met explosieven op zo’n 100 meter van de brandstofreservoirs neergestort en in plaats daarvan een stookruimte beschadigd.

In de regio Belgorod, die grenst aan Oekraïne, zijn maandagavond drie wrakstukken van drones ontdekt in de provinciehoofdstad. Een van de UAV’s stortte neer door het raam van een flatgebouw, waarop een evacuatie volgde.

Sommige media beweerden dat de drones Oekraïens waren en Britse plastic explosieven droegen, op basis van beelden van het puin.