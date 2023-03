Rusland: “Maria Tsalla” spioneerde in Griekenland offenbar für den Kreml

Eine Frau spionierte offenbar jahrelang unter einer Scheinidentität in Griekenland. “Maria Tsalla” is nu bekend van de data die worden gebruikt om spionage uit te oefenen en te verkopen voor Rusland. Auch ihr Mann soll als russischer Spion tätig gewesen signaal: in Brazilië.

“Maria Tsalla” hatte in Griekenland ein erfülltes Leben: Freunde, einen Mann, ein Geschäft. Allein: Niets van Davon was echt. Angefangen bei ihrem Namen. Het kan zijn dat een van de meest voorkomende vragen over de identificatie samenvalt. In Wirklichkeit heißt die Frau nämlich Irina Alexandrovna Smireva en is een mutmasliche Spionin im Auftrag Russlands.