Rusland trof Oekraïne met een spervuur ​​van raketaanvallen.

De strijd om Bakhmut staat voor intense actie.

Raketten troffen ook woonwijken.

Salvo’s van Russische raketten troffen donderdag vroeg een reeks Oekraïense regio’s, waaronder de Zwarte Zeehaven van Odessa en de tweede stad Kharkiv, waardoor de stroom naar verschillende gebieden werd uitgeschakeld, zeiden regionale functionarissen.

De gouverneur van de regio Odessa, Maksym Marchenko, zei op Telegram dat een massale raketaanval een energiecentrale in de havenstad had getroffen, waardoor de stroom werd onderbroken.

Woonwijken waren ook getroffen, maar er vielen geen slachtoffers.

De gouverneur van de regio Kharkiv, Oleh Synehubov, zei dat de stad en de regio waren getroffen door 15 aanvallen, met doelen als infrastructuur. Andere stakingen werden gemeld in de centrale stad Dnipro en regio’s in het hele land.

Woensdag laat zei het Oekraïense leger dat het erin geslaagd was om intense Russische aanvallen op de stad Bakhmut af te slaan, ondanks een Russische aanspraak op controle over de oostelijke helft.

Als een van de bloedigste veldslagen van het jarenlange oorlogsterrein op de ruïnes van de kleine stad, bleven Oekraïense verdedigers – die zich vorige week leken voor te bereiden op een tactische terugtocht – uitdagend.

“De vijand zette zijn aanvallen voort en heeft geen tekenen van oponthoud getoond bij het bestormen van de stad Bakhmut”, zei de generale staf van de Oekraïense strijdkrachten op Facebook.

De verklaring toegevoegd:

Onze verdedigers sloegen aanvallen op Bakhmut en omliggende gemeenschappen af.

Oekraïense militaire en politieke leiders spreken nu over het vasthouden aan posities en het toebrengen van zoveel mogelijk slachtoffers aan de Russen om hun gevechtsvermogen te verminderen.

President Volodymyr Zelensky zei in een videotoespraak laat op woensdag dat de strijd om Bakhmut en de omliggende Donbas-regio “onze eerste prioriteit” was.

In een apart interview met CNN zei hij: “We denken dat Rusland in de richting van de Donbas zijn offensief is begonnen. Dit is het offensief. Zo ziet het eruit: een langzame agressie, omdat ze niet genoeg kracht en krachten hebben.”

Yevgeny Prigozhin, hoofd van de Russische huurlingengroep Wagner, zei dat zijn strijders het oostelijke deel van Bakhmut hadden ingenomen. Als dat waar is, zouden Russische troepen bijna de helft van de stad beheersen in een kostbare jacht op hun eerste grote overwinning in enkele maanden.

“Alles ten oosten van de Bakhmutka-rivier staat volledig onder controle van Wagner”, zei Prigozhin in de Telegram-berichtenapp.

Oekraïense soldaten staan ​​op een weg niet ver van Soledar, regio Donetsk, te midden van de Russische invasie van Oekraïne. AFP FOTO: Anatolii Stepanov, AFP

De rivier doorsnijdt Bakhmut, aan de rand van de Oekraïense provincie Donetsk, die al grotendeels onder Russische bezetting staat. Het stadscentrum ligt aan de westkant van de rivier.

Prigozhin heeft eerder voortijdige succesclaims ingediend. Reuters kon de situatie ter plaatse niet verifiëren.

De Oekraïense militair analist Oleh Zhdanov zei dat de Russen naast het Zabakhmutka-district aan de oostelijke rand van Bakhmut, het Ilyinivka-district aan de noordkant hadden ingenomen.

“De situatie is kritiek”, zei hij in een videocommentaar, eraan toevoegend dat Russische troepen ook winst hadden gemaakt in de buurt van Avdiivka ten zuiden van Bakhmut en in het noorden rond Svatovo.

Rusland gooide meer troepen in de strijd, zei NAVO-secretaris-generaal Jens Stoltenberg voor een bijeenkomst van de ministers van Defensie van de Europese Unie in Stockholm.

Stoltenberg zei:

Ze hebben grote verliezen geleden, maar tegelijkertijd kunnen we niet uitsluiten dat Bakhmut de komende dagen uiteindelijk valt.

Dit zou niet noodzakelijkerwijs een keerpunt in de oorlog zijn, maar toonde aan “dat we Rusland niet moeten onderschatten”, zei hij.

De ministers van Defensie van de EU kwamen overeen om de aanvoer van artilleriegranaten te versnellen en meer granaten te kopen om het Oekraïense leger te helpen, dat sneller door granaten heen brandt dan zijn bondgenoten ze kunnen produceren.

Volgens het plan zouden EU-landen financiële prikkels krijgen ter waarde van € 1 miljard om meer van hun artillerierondes naar Kiev te sturen, terwijl nog eens € 1 miljard de gezamenlijke aanschaf van nieuwe granaten zou financieren.

Rusland heeft gezegd dat het bijna 20% van het grondgebied van Oekraïne heeft geannexeerd en zegt dat de inname van Bakhmut een stap zou zijn in de richting van de verovering van de hele industriële Donbas-regio aan de grens.

Westerse analisten zeggen dat Bakhmut weinig strategische waarde heeft, hoewel de verovering ervan een opsteker zou zijn voor de Russische president Vladimir Poetin en zijn leger na een reeks tegenslagen in wat zij hun “speciale militaire operatie” noemen.

Oekraïense soldaten werken met ‘pion’-artillerie in de noordelijke richting van de Donbass-frontlinie terwijl de oorlog tussen Rusland en Oekraïne voortduurt in Donetsk, Oekraïne. Getty-afbeeldingen FOTO: Diego Herrera Carcedo, Anadolu Agency via G

Kiev zegt dat de verliezen die Rusland daar heeft geleden het verloop van de oorlog kunnen bepalen, waarbij Oekraïne naar verwachting een tegenoffensief zal lanceren als het weer verbetert en het meer westerse militaire hulp krijgt, waaronder tanks.

De maanden van oorlogvoering in het oosten behoren tot de dodelijkste en meest destructieve sinds Rusland in februari 2022 binnenviel, waardoor de naam van Bakhmut werd toegevoegd aan een lijst van verwoeste steden, waaronder Mariupol, Sievierodonetsk en Lysychansk.

Een Oekraïense militaire drone toonde de omvang van de verwoesting in Bakhmut door flatgebouwen te filmen die in brand stonden en rookwolken uit woonwijken.

Iryna Vereshchuk, een vice-premier van Oekraïne, zei dat er minder dan 4.000 burgers – waaronder 38 kinderen – van een vooroorlogse bevolking van ongeveer 70.000 in Bakhmut zijn.

De Amerikaanse directeur van de Nationale Inlichtingendienst Avril Haines vertelde een Senaatscommissie dat Washington niet voorzag dat het Russische leger dit jaar genoeg zou herstellen om grote winsten te boeken.

Rusland werpt zijn invasie van Oekraïne op als een reactie op bedreigingen voor zijn veiligheid door de banden van zijn buurland met het Westen.