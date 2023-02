Iran probeert ook aanvalshelikopters, radars en gevechtsvliegtuigen aan te schaffen, zei hij. In totaal hoopt Iran voor “miljarden dollars” aan militair materieel uit Rusland te krijgen.

Toen hem werd gevraagd om details over het type straaljagers of wanneer ze kunnen worden afgeleverd, weigerde Kirby uit te wijden.

‘Dat is echt zover als ik hier mag gaan,’ zei Kirby. “We gaan dit heel nauwlettend in de gaten houden om te zien wat er daadwerkelijk gebeurt.”

Een nauwere militaire alliantie tussen de twee landen zou de westerse inspanningen in Oekraïne en elders ingewikkelder kunnen maken, zei hij.

“Het zal de zaken in Oekraïne zeker niet alleen moeilijker maken, maar het zou ook zeker de veiligheidssituatie in het Midden-Oosten moeilijker kunnen maken voor onze partners en vrienden daar”, voegde hij eraan toe.

Vorig jaar legden de VS Iran sancties op wegens vermeende plannen om Rusland wapens te verkopen of al te verkopen, waaronder drones en grond-grondraketten.

In december zeiden hoge regeringsfunctionarissen van Biden dat Moskou “ongekende” militaire en technische steun aan Teheran bood in ruil voor wapens, meldde NBC News. Afgelopen voorjaar zeiden functionarissen dat Iraanse piloten in Rusland waren opgeleid om met een Russische straaljager te vliegen, wat aangeeft dat Iran “het vliegtuig binnen een jaar zou kunnen beginnen te ontvangen”.

Alexander Ward heeft bijgedragen aan dit rapport.