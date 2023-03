Londen

Rusland zou al volgend jaar zonder geld kunnen zitten en heeft buitenlandse investeringen nodig, zei de uitgesproken Russische oligarch Oleg Deripaska.

“Er zal volgend jaar al geen geld zijn, we hebben buitenlandse investeerders nodig”, zei hij donderdag op een economische conferentie in Siberië, volgens opmerkingen van TASS, een Russisch staatspersbureau.

De opmerkingen van de miljardair – die vorig jaar in de begindagen van het conflict opriep tot beëindiging van de oorlog van Moskou in Oekraïne – staan ​​in schril contrast met een positievere inschatting van de economische situatie van Rusland vorige week door president Vladimir Poetin. Poetin prees de veerkracht van de economie van het land ondanks de ongekende westerse sancties die het afgelopen jaar zijn opgelegd.

Volgens een voorlopige schatting van de regering kromp de Russische economische output vorig jaar met 2,1%. De krimp was beperkter dan veel economen aanvankelijk hadden voorspeld.

Maar er beginnen scheuren te ontstaan ​​– Rusland verlaagt de olieproductie deze maand – en de westerse sancties zouden verder kunnen escaleren. Uiteindelijk zijn de economische vooruitzichten van Rusland afhankelijk van wat er in Oekraïne gebeurt.

Buitenlandse investeerders, vooral uit ‘bevriende’ landen, spelen ook een grote rol, zei Deripaska. Of ze komen, hangt ervan af of Rusland de juiste voorwaarden kan scheppen en zijn markten aantrekkelijk kan maken, zei hij.

In een poging Rusland te beroven van fondsen voor zijn agressie, hebben westerse landen sinds de invasie van februari 2022 meer dan 11.300 sancties aangekondigd en zo’n 300 miljard dollar aan Russische buitenlandse reserves bevroren.

Maar China heeft het Kremlin een economische reddingsboei gegeven door Russische energie te kopen, westerse leveranciers van onder andere machines en basismetalen te vervangen en een alternatief te bieden voor de Amerikaanse dollar.

Nog steeds, Moskou heeft een steile heuvel te beklimmen om inkomsten te compenseren die verloren zijn gegaan als gevolg van sancties, niet in de laatste plaats van de export. Vrijdag vrijgegeven gegevens toonden aan dat de invoer van de Europese Unie uit Rusland tussen februari en december vorig jaar met 51% in waarde is gedaald. Het blok was een van de belangrijkste handelspartners voor Rusland vóór de invasie van Oekraïne, waarbij 38% van de Russische export in 2020 naar de Europese Unie gaat.

De inkomsten van de Russische overheid daalden in januari met 35% in vergelijking met een jaar geleden, terwijl de uitgaven met 59% stegen, wat leidde tot een begrotingstekort van ongeveer 1.761 miljard roebel ($ 23,3 miljard).

Deripaska verdiende zijn fortuin in de aluminiumhandel tijdens de chaotische strijd om activa na de ineenstorting van de Sovjet-Unie. In 2018 kreeg hij sancties van de Verenigde Staten, die opmerkten dat de oligarch “zich niet afscheidt van de Russische staat”. Vorig jaar werd hij aangeklaagd wegens vermeende schending van Amerikaanse sancties.

Forbes schat het huidige vermogen van Deripaska op iets minder dan $ 3 miljard.

