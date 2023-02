MÜNCHEN – De Franse president Emmanuel Macron heeft vrijdag Vladimir Poetin gedagvaard omdat hij hem vorig jaar had verteld dat de paramilitaire Wagner-groep niets met Rusland te maken had.

“Een jaar geleden sprak ik met Poetin en hij verzekerde me dat Rusland niets te maken had met de Wagner Group”, zei hij tegen een publiek op de veiligheidsconferentie in München. “Ik accepteerde dat. Vandaag zien we dat de Wagner Group betrokken is bij de oorlog van Rusland tegen Oekraïne. Het betekent dat Rusland gewoon een maffiastaat is.”

De toespraak van Macron komt terwijl landleiders en veiligheidsfunctionarissen bijeenkwamen voor een driedaags evenement in de Beierse hoofdstad, een conferentie die wordt gedomineerd door de inspanningen van het Westen om zich af te stemmen op hoe Kiev kan worden gesteund tegen de Russische invasie.

De Franse president zei dat de tijd niet rijp is voor een dialoog met Rusland en riep de westerse staten op om hun steun aan een Oekraïens tegenoffensief te “intensiveren”. Maar hij suggereerde dat – wanneer de onderhandelingen de oorlog zouden beëindigen op voor Kiev aanvaardbare voorwaarden – Europa en Rusland “een onvolmaakt evenwicht” op het continent zouden moeten creëren.

“Het is tijd voor een overgang”, zei Macron, suggererend dat Rusland en zijn tegenstanders het eens moeten worden over een nieuwe regionale veiligheidsarchitectuur, die hij een “onvolmaakt evenwicht” noemt.

Maar hij benadrukte dat de tijd niet rijp is voor onderhandelingen en merkte op dat het “te vroeg” is om zo’n overeenkomst tussen Europa en Rusland te formuleren.

De opmerkingen weerspiegelen Macron’s lang gekoesterde mening dat veiligheidsgaranties voor Rusland een “essentieel” onderdeel zijn van alle vredesbesprekingen. Moskou moet tevreden zijn met hoe de oorlog eindigt, anders zou een deal niet meer zijn dan een staakt-het-vuren en geen verdrag, stelt hij.

Laura Kayali droeg bij aan rapportage.