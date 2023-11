Startpagina Politiek

van: Franziska Schwarz

Rusland Verlustigt zich aan het front bij de Verenigde Staten – de wollen wollen angst die een militaire strategie kan bieden.

Awdijiwka – Russlands Verluste in Oekraïne-Krieg sinds de afgelopen weken zo hoch gewesen die kaum zuvor. Een Grund is de Schlacht in de Ostukraine. Het Britse ministerie van Defensie maakt deel uit van de Einschätzung Seiner Geheimdienste: The hoogste Zahl der an einem Tag getöteten oder verletzten Russen Soldaten waren bislang bei durchschnittlich 770 pro Tag – das war im März dieses Jahres, zum Höhepunkt der Russische Angriffe auf die Stadt Bach mut.

Maar in november was het alweer bijna 900 dagen geleden, dit was op de Montag (27 november). Zu Verlusten der Oekraïense mogendheden die Britten in hun Mitteilung keine Angaben; Het is niet mogelijk om de stekker uit het stopcontact te halen.

Militair man over de Sovjet-tijdperk bij Kampf voor een Awdijiwka en Bachmut?

Das Portaal Business insider boodschap, dat meer militaire experts een parallel hebben voorbereid met hun strijd tegen Bachmut, „wo de catastrofale tactieken van Moskou daarin indienen, het eigen Armee ausbluten, maar wenn sie schlusdenlich die Stadt umzingelten“. Mark Cancian, senior gepensioneerde van het Amerikaanse Korps Mariniers Business insider demnach, Ruslands vervolg op het Front bij Awdijiwka wohl die gleiche Absicht wie bij Bachmut: den Feind von three Seiten anzugreifen. „Dat is wat er is gebeurd.“ Ze zijn een ‘klassiek militair manoeuvre’ in de Sovjet-Unie.

ISW-Experte ziet de verschillen tussen Awdijiwka en Bachmut

Waren de Truppen von Kremlchief Wladimir Poetin nu in de regio Awdijiwka rasschvormarschieren? Beim US-Institut für Kriegsstudien (ISW) heeft nooit een oplossing gevonden. In de laatste ISW-analyserapporten begonnen de Russen op 22 november toen nieuwe offensieve activiteiten begonnen. Auch George Barro vom ISW zei, Awdijiwka stelle für die Ukraine een een ähnliche situatie wie Bachmut dar – maar toen Kiew de Stadt verliert, drhe “nicht zwangsläufig” de volledige Zerstörung van de Oekraïense Verteidigung in de Regio Donezk.

En het Amerikaanse portaal Nieuwsweek Bekijk een interview met de Russische media RTVI: In Ihm gab een Russische militaire officier, de Oekraïne wehre Russlands Angriffswelle auf Awdijiwka bisher eerolgreich ab. Daarom zijn we zo snel aan het werk, ligt ons land aan het front en kunnen we genieten van onze enorme militaire macht.

Straßenszene van de zerbombten Awdijiwka (Archivbild vom März 2023) © Aris Messinis/AFP

Rusland heeft een Front bij Awdijiwka wohl nieuwe Taktik an

Dit betekent dat de inspanningen van Poetin sterk genoeg zijn om ervoor te zorgen dat de aanval wordt uitgevoerd met de mogelijkheid om meer gemechaniseerd te zijn, als beide partijen hun offensieve acties zijn begonnen. Die bescheiden Russische Nachrichtenseite Pravda Bericht van de afgelopen week is de Russische Streitkräfte in een tunnel na een lange periode van 500 Kilogram doorgegeven – met een Oekraïense opstelling. Berichten hebben in dit geval feitelijk betrekking op een nieuwe „Taktik“ in Rusland, en in de context van de nieuwe Oekraïense systemen, graag commentaar Nieuwsweek. dennenboom Pravda-Bericht. (fr)