KYIV – Oekraïners willen graag Rusland hernoemen – en president Volodymyr Zelenskyy is geïnteresseerd in het idee.

Er is een petitie rondgegaan waarin er bij de Oekraïense regering op wordt aangedrongen om de naam van Rusland officieel te veranderen in “Muscovy”, een term die stamt uit de 13e eeuw en verwijst naar grote delen van het hedendaagse noordwesten van Rusland.

De verhuizing maakt deel uit van een Oekraïens streven om te verminderen wat de Russen beweren als hun historische oorsprongsverhaal. Hoge Russische functionarissen hebben het plan al bekritiseerd en bekritiseerd als een provocatie.

De recente ruzie vindt zijn oorsprong in een historisch geschil over de vraag of Rusland of Oekraïne kan claimen de legitieme opvolger te zijn van Kyivan Rus – de eerste staat van de Oosterse Slaven, die zich bekeerde tot het christendom.

Zelenskyy reageerde op de petitie door te zeggen dat de kwestie zorgvuldig historisch en cultureel moet worden overwogen met betrekking tot mogelijke internationale juridische gevolgen – maar sloot het niet uit.

“Rekening houdend met het bovenstaande, deed ik een beroep op de premier van Oekraïne om een ​​verzoek om uitgebreide verwerking, in het bijzonder met betrokkenheid van (van) wetenschappelijke instellingen, en om mij en de auteur van de petitie te informeren over de resultaten”, zei Zelenskyy.

Valeriya Shakhvorostova, de auteur van de petitie, zei dat de naamswijziging gerechtvaardigd is omdat het de valse verhalen van Rusland over gemeenschappelijke afkomst met Oekraïne zal vernietigen, evenals de aantasting van de geschiedenis van Kyivan Rus.

“Voor buitenlanders zien de namen ‘Rus’ (zoals Kyivan Rus op de oude kaarten stond aangegeven) en ‘Rusland’, ‘Russie’ en ‘Russland’ er bijna identiek uit, alsof het de naam is van een staat die bepaalde veranderingen in de tijd en (…) vertalingen in verschillende talen”, schreef Shakhvorostova in de petitie aan Zelenskyy.

“Dit leidt tot verwarring op internationaal niveau. Er worden fictieboeken geschreven, er worden films opgenomen waarin Rusland wordt voorgesteld als Rus, wat onaanvaardbaar is”, voegde ze eraan toe.

Het hernoemen van het land zou de kern raken van Ruslands culturele traditie en visie op de geschiedenis, voegde Shakhvorostova eraan toe.

Peter de Grote hernoemde het Moskou-koninkrijk of “Muscovy” in 1721 tot het Russische rijk. Met zijn overwinning op Zweden in oorlogstijd annexeerde Peter grote delen van het huidige Oekraïense grondgebied en nam hij historische artefacten mee naar Rusland vanuit Kiev. Maar sommige huidige Russische historici ontkennen dat, door te zeggen dat tsaar Ivan Grozny (ook bekend als Ivan de Verschrikkelijke) het Moskou-koninkrijk in de 16e eeuw omdoopte tot het Rus-koninkrijk.

Of het nu groen licht krijgt of niet, het Kremlin was woedend over de Oekraïense actie.

“Dat is een ander bewijs van de poging om ‘anti-Rusland’ te creëren vanuit Oekraïne”, zei woordvoerster Maria Zakharova van het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken.