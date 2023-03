Rusland heeft donderdag een massaal rakettenvuur losgelaten op infrastructuur in steden in Oekraïne, zeiden Oekraïense functionarissen begin donderdag.

Luchtalarmsirenes klonken in het hele land, ook in de hoofdstad Kiev. De aanvalsgolf is de eerste in zijn soort in drie weken.

De burgemeester van Kiev, Vitali Klitschko, zei dat “twee mensen gewond raakten” in het Svyatoshynsky-district van de hoofdstad na de stakingen.

De gouverneur van de noordoostelijke regio Kharkiv, Oleh Syniehubov, zei dat er meer dan 15 aanvallen waren geweest op Kharkiv, de op een na grootste stad van Oekraïne. “Objecten van kritieke infrastructuur staan ​​​​weer in het vizier”, zei Syniehubov in een Telegram-bericht.

In de zuidelijke regio Odessa zei gouverneur Maksym Marchenk dat energiefaciliteiten en woongebouwen waren getroffen door stakingen. “Gelukkig vielen er geen slachtoffers”, zei hij, maar voegde eraan toe dat er “beperkingen op de stroomvoorziening” waren.

De aanvallen zouden een groot aantal andere doelen hebben getroffen. Er werden ook explosies gemeld in de steden Tsjernihiv, Dnjepr, Lutsk en Rivne, evenals in de westelijke regio Lviv.

Moskou heeft sinds afgelopen oktober massale raketaanvallen uitgevoerd op de Oekraïense civiele infrastructuur, met name gericht op de energie-infrastructuur en waarbij vaak hele steden in duisternis zijn gehuld.

De barrages waren aanvankelijk wekelijks, maar werden uiteindelijk met tussenpozen, wat leidde tot speculaties dat Moskou mogelijk munitie aan het sparen was. De laatste grote golf was op 16 februari.

Hier zijn enkele van de andere opmerkelijke ontwikkelingen met betrekking tot de oorlog in Oekraïne op donderdag 9 maart:

Zaporizhzhia kerncentrale zonder stroom

In de nasleep van de golf van luchtaanvallen door Rusland zit de kerncentrale van Zaporizhzhia – de grootste in Europa – zonder stroom, zei de Oekraïense kernenergie-exploitant Energoatom.

“De laatste communicatielijn tussen de bezette kerncentrale van Zaporizhzhia en het Oekraïense energiesysteem werd afgesneden als gevolg van raketaanvallen”, schreven ze in een verklaring.

De centrale draait nu op dieselgeneratoren, met voldoende brandstof voor 10 dagen. De vijfde en zesde reactor zijn ook stilgelegd, zei Energeoatom.

Zaporizhzhia is het middelpunt geweest van hevige gevechten tussen Russische en Oekraïense strijdkrachten, met stakingen en beschietingen die herhaaldelijk de stroom van de fabriek hebben afgesneden, waardoor de Internationale Organisatie voor Atoomenergie (IAEA) de locatie heeft bezocht en geïnspecteerd.

