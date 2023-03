Washington

CNN

—



Rusland heeft enkele van de door de VS en de NAVO geleverde wapens en uitrusting die op het slagveld in Oekraïne zijn achtergebleven, buitgemaakt en naar Iran gestuurd, waar de VS denken dat Teheran zal proberen de systemen te reverse-engineeren, vertelden vier bronnen die bekend zijn met de kwestie aan CNN.

Het afgelopen jaar hebben de VS, de NAVO en andere westerse functionarissen verschillende gevallen gezien waarin Russische troepen kleinere, vanaf de schouder afgevuurde wapenuitrusting in beslag namen, waaronder Javelin-antitank- en Stinger-luchtafweersystemen die Oekraïense troepen soms gedwongen waren achter te laten op het slagveld, vertelden de bronnen aan CNN.

In veel van die gevallen heeft Rusland de apparatuur vervolgens naar Iran gevlogen om ze te ontmantelen en te analyseren, waarschijnlijk zodat het Iraanse leger kan proberen om hun eigen versie van de wapens te maken, aldus bronnen. Rusland gelooft dat het blijven leveren van buitgemaakte westerse wapens aan Iran Teheran zal stimuleren om zijn steun aan de Russische oorlog in Oekraïne te behouden, aldus de bronnen.

Amerikaanse functionarissen geloven niet dat het probleem wijdverspreid of systematisch is, en het Oekraïense leger heeft er sinds het begin van de oorlog een gewoonte van gemaakt om aan het Pentagon verlies van door de VS geleverde uitrusting aan Russische troepen te melden, zeiden functionarissen. Toch erkennen Amerikaanse functionarissen dat het probleem moeilijk te traceren is.

Het is niet duidelijk of Iran erin geslaagd is Amerikaanse wapens die in Oekraïne zijn buitgemaakt, te reverse-engineeren, maar Teheran heeft bewezen zeer bedreven te zijn in het ontwikkelen van wapensystemen op basis van in het verleden in beslag genomen Amerikaanse apparatuur.

Een belangrijk wapen in de inventaris van Iran, de Toophan geleide antitankraket, werd in de jaren zeventig nagebouwd van de Amerikaanse BGM-71 TOW-raket. De Iraniërs onderschepten in 2011 ook een door de VS gemaakte drone, een Lockheed Martin RQ-170 “Sentinel”, en voerden reverse-engineering uit om een ​​nieuwe drone te creëren die in 2018 het Israëlische luchtruim binnendrong voordat hij werd neergeschoten.

“Iran heeft in het verleden aangetoond in staat te zijn Amerikaanse wapens te reverse-engineeren”, zegt Jonathan Lord, senior fellow en directeur van het veiligheidsprogramma voor het Midden-Oosten bij het Center for a New American Security. “Ze hebben de TOW-geleide antitankraket reverse-ontworpen en een bijna perfecte replica gemaakt die ze de Toophan noemden, en hebben die sindsdien verspreid onder de Houthi’s en Hezbollah. Iran zou hetzelfde kunnen doen met een Stinger, die zowel de civiele als de militaire luchtvaart in de hele regio zou kunnen bedreigen. Een reverse-engineered Javelin zou door Hamas of Hezbollah kunnen worden gebruikt om een ​​Israëlische Merkava-tank te bedreigen. In de handen van de gevolmachtigden van Iran vormen deze wapens een reële bedreiging voor de conventionele strijdkrachten van Israël.”

De coördinatie is het zoveelste voorbeeld van het groeiende defensiepartnerschap van Moskou met Teheran, dat het afgelopen jaar geïntensiveerd is nu Rusland steeds wanhopiger wordt op zoek naar externe militaire steun voor zijn oorlog tegen Oekraïne. Het partnerschap destabiliseert niet alleen Oekraïne verder, maar kan ook een bedreiging vormen voor de buurlanden van Iran in het Midden-Oosten, zei de woordvoerder van de Nationale Veiligheidsraad, John Kirby, vorige maand.

CNN heeft contact opgenomen met de Russische ambassade in Washington en de Iraanse VN-missie voor commentaar.

Hoge Amerikaanse militaire functionarissen, waaronder Joint Chiefs-voorzitter generaal Mark Milley en minister van Defensie Lloyd Austin, waren deze maand beide in het Midden-Oosten voor besprekingen met hun tegenhangers daar die zich concentreerden op de dreigingen van Iran, aldus het Pentagon.

“Het afgelopen jaar is de militaire samenwerking van Rusland met Iran verdiept. en dat vormt een serieuze uitdaging voor deze regio en voor de veiligheid van uw burgers”, zei Austin donderdag op een persconferentie samen met de Israëlische minister van Defensie Yoav Gallant in Tel Aviv.

“Iran doet belangrijke expertise en ervaring op het slagveld op in Oekraïne die uiteindelijk zal worden overgedragen aan zijn gevaarlijke proxy’s in het Midden-Oosten”, zei Austin. “In ruil voor Iraanse steun in Oekraïne heeft Rusland Iran ongekende defensiesamenwerking aangeboden, onder meer op het gebied van raketten en luchtverdediging.”

Enorme, onverwachte verliezen aan uitrusting en harde westerse sancties hebben het voor Rusland moeilijk gemaakt om de wapens en munitie te blijven produceren die het nodig heeft om zijn offensief in Oekraïne voort te zetten. Als gevolg hiervan heeft Rusland honderden drones uit Iran gevraagd en ontvangen, evenals artillerie- en tankgranaten, die Russische troepen hebben gebruikt om verwoestende gevolgen te hebben voor Oekraïense burgers en infrastructuur.

In ruil daarvoor heeft Iran volgens het Witte Huis voor miljarden dollars aan militair materieel uit Rusland geëist, waaronder straaljagers, radarsystemen en helikopters.

Eind vorig jaar breidde het Pentagon zijn inspanningen uit om Amerikaanse wapens die aan Oekraïne waren geleverd op te sporen, onder meer door inspecties ter plaatse door Amerikaanse militairen die gestationeerd waren op de Amerikaanse ambassade in Kiev.

Staatssecretaris van Defensie voor beleid, Colin Kahl, vertelde de wetgevers eerder dit jaar dat de VS voorbeelden heeft gezien van de Russen die sommige door de VS geleverde systemen op het slagveld veroverden, maar niet in grote aantallen.

“Wat we niet zien, is enig bewijs van significante afleiding,” zei Kahl. “Onze inschatting is dat als sommige van deze systemen zijn omgeleid, het door Russen is die dingen op het slagveld hebben buitgemaakt, wat altijd gebeurt, maar dat er geen bewijs is dat de Oekraïners het naar de zwarte markt leiden.”

Gevraagd naar deze berichtgeving, verwees een defensiefunctionaris CNN naar de opmerkingen van Kahl.

Het ministerie van Buitenlandse Zaken zei ook in een factsheet van oktober dat “de verovering door pro-Russische troepen van Oekraïense wapens, inclusief gedoneerd materieel, tot nu toe de belangrijkste vector van afleiding is geweest en zou kunnen leiden tot verdere overdrachten.”

De afdeling noemde ook specifiek door mensen draagbare luchtverdedigingssystemen – een categorie die Stingers omvat – en antitankraketten als “bijzonder gevoelige en geavanceerde conventionele wapens” die, indien omgeleid, de regionale veiligheid zouden kunnen belemmeren.