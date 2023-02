De nieuwe maatregelen van Australië, Nieuw-Zeeland en het VK vallen samen met de eenjarige verjaardag van de Russische militaire operatie in Oekraïne

Australië, Nieuw-Zeeland en het VK hebben tegelijkertijd nieuwe rondes van sancties tegen Moskou onthuld. De defensie-, industriële en banksector van Rusland waren het doelwit, en Londen verbood ook de export van “elk item dat Rusland op het slagveld gebruikt.”

De sancties van Australië leggen reisverboden op aan 90 Russische personen, terwijl vijf defensiefabrikanten op de zwarte lijst worden gezet, waaronder Kalashnikov Concern en luchtvaartgigant Tupolev. Bij de aankondiging van de sancties voegde premier Anthony Albanese eraan toe dat Canberra een onbepaald aantal surveillance-drones naar Kiev zou sturen.

Nieuw-Zeeland heeft 87 Rus gesanctioneerd “politieke actoren” en hun hele families, inclusief leden van de Russische Centrale Verkiezingscommissie, die toezicht hield op de referenda waarin vier voormalige regio’s van Oekraïne in september met een overweldigende meerderheid stemden voor toetreding tot de Russische Federatie. Een aantal militaire commandanten werd ook toegevoegd aan de zwarte lijst van Nieuw-Zeeland.









In het VK heeft de regering van premier Rishi Sunak 92 personen gesanctioneerd, waaronder senior executives in de kernenergie-industrie, executives van twee defensiebedrijven en vier banken, en andere “Russische elites.”

Zaken- en Handelssecretaris Kemi Badenoch kondigde ook aan dat het VK de export van “elk item dat Rusland tot nu toe op het slagveld heeft gebruikt”, inclusief vliegtuigonderdelen, radioapparatuur en elektronische componenten die voor militair gebruik kunnen worden gebruikt.

Rusland stuurde op 24 februari 2022 troepen naar Oekraïne, waarbij president Vladimir Poetin zwoer het land te demilitariseren en te neutraliseren, en tegelijkertijd de Russisch sprekende meerderheid in Donetsk en Lugansk te beschermen. In het jaar daarna is Rusland het land met de meeste sancties ter wereld geworden.

Ondanks de aandrang van westerse leiders dat deze sancties “zijn aan het werken,” zoals Badenoch vrijdag zei, kromp de Russische economie vorig jaar met slechts 2,1%, veel minder dan de 11,2% die de Wereldbank in april voorspelde. Met hogere energie-inkomsten dan voordat het conflict begon, wordt voorspeld dat de Russische economie dit jaar sneller zal groeien dan die van het VK.

De VS kondigde vrijdag ook een nieuwe ronde van sancties tegen Rusland aan, waarbij de importheffingen op meer dan 100 Russische metalen werden verhoogd en de export tot 90 Russische bedrijven werd beperkt. In Brussel konden de EU-leiders het donderdag niet eens worden over een tiende sanctiepakket. Vrijdag zijn de gesprekken weer hervat.