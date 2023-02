“Het is duidelijk dat Rusland een enorm offensief gaat lanceren”, zei Josep Borrell, hoofd buitenlandse zaken van de EU, in een vrijdag gepubliceerd interview, eraan toevoegend dat “Europa in gevaar zal komen” als Rusland de oorlog wint “omdat Poetin niet zal stoppen daar.”

“We weten van de satellieten rond Oekraïne dat het (Rusland) zijn strategische luchtvaart op de vliegvelden heeft gemobiliseerd”, vertelde Borrell aan de Spaanse krant El Periodico.

“Zodra de weersomstandigheden het toelaten, zal het (Rusland) doorgaan met het offensief dat het al is begonnen. Maar ze zal het met grotere intensiteit doen, ‘zei Borrell. “Oekraïne maakt deel uit van het Westen en Poetin wil dat van ons afpakken.”

In het interview voerde Borrell ook aan dat Europa sneller had kunnen reageren op de oorlog. “Waarschijnlijk hadden we het beter gedaan als ze die eerder hadden gestuurd in plaats van drie maanden te discussiëren over het al dan niet sturen van Leopard-tanks.”

“Maar dat is Europa, de reactie is geleidelijk”, voegde hij eraan toe.

Borrell uitte ook zijn bezorgdheid over de rol van China in het conflict.

“China verzekert dat het geen wapens heeft geleverd aan Rusland, en dat het dat ook niet zal doen omdat het zijn filosofie van het buitenlands beleid is om geen landen in conflict te bewapenen. We zullen waakzaam zijn om te zien of dat het geval is.”

Sinds het conflict precies een jaar geleden begon, is de Europese Unie erin geslaagd negen rondes van sancties tegen Rusland op te stellen, ondanks de terughoudendheid van sommige EU-landen. Een 10e pakket moet nog worden aangenomen op de eenjarige verjaardag van de invasie.

“Niet alle Europese landen zien oorlog op dezelfde manier. Er is een land dat erg sceptisch is over de gevolgen van de sancties, omdat het gelooft dat ze geen effect hebben”, zei Borrell in een duidelijke verwijzing naar Hongarije. “Ik deel deze analyse niet, maar dat land heeft over alle voorstellen gestemd.”