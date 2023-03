Skoda bevindt zich nu in de laatste fase van de gesprekken over de verkoop van activa, zegt de CEO van het bedrijf

De Tsjechische autofabrikant Skoda Auto, onderdeel van het Duitse Volkswagen, sluit een deal om zijn activa te verkopen en Rusland te verlaten, zo maakte de CEO van het bedrijf, Klaus Zellmer, deze week bekend.

Skoda heeft een klap van bijna € 700 miljoen ($ 742 miljoen) gekregen van het verlaten van zijn op een na grootste markt als gevolg van verstoringen in logistieke ketens veroorzaakt door westerse sancties. Ook de export van auto’s en onderdelen naar Rusland is stopgezet.

“De Volkswagen Group heeft verschillende scenario’s geanalyseerd voor de toekomst van onze zakelijke opties in Rusland,” Zellmer vertelde verslaggevers en voegde eraan toe “de voorkeursoptie is om de activa van Volkswagen Group Rusland te verkopen… aan een derde partij.”

Hij weigerde details over de deal te geven totdat alle partijen het eens zijn, maar merkte op dat er gesprekken over de verkoop zijn “in de laatste fase.”

De automaker, die in 2022 wereldwijd ongeveer 780.000 auto’s produceerde, stopte de productie in zijn twee Russische fabrieken in Kaluga en Nizjni Novgorod kort nadat de EU sancties tegen Oekraïne had opgelegd. De fabriek in Kaluga heeft een productiecapaciteit van 225.000 voertuigen per jaar en assembleerde de Volkswagen Tiguan, Volkswagen Polo en Skoda Rapid.

Vorig jaar kelderde de productie van Skoda in Rusland tot 18.300 auto’s van de 90.400 die in 2021 werden geleverd, volgens officiële gegevens.

De nettowinst van de autofabrikant daalde met 11,7% tot € 489 miljoen in 2022, beïnvloed door een sterke stijging van de grondstofprijzen en wereldwijde verstoringen van de toeleveringsketen.

