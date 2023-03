De situatie in Moldavië is “extreem onstabiel”, zei minister van Binnenlandse Zaken Ana Revenco vrijdag, uit vrees dat Rusland een staatsgreep zou plegen om de pro-EU Moldavische regering omver te werpen.

“We zien hoe Moskou, belangengroepen en voortvluchtige oligarchen al hun inspanningen en middelen bundelen om het niveau van destabilisatie in de Republiek Moldavië te vergroten (en) de democratische koers in Chisinau te veranderen”, zei Revenco tijdens een gezamenlijke persconferentie. met Europees commissaris voor Binnenlandse Zaken Ylva Johansson in Brussel.

Op de vraag of Moldavië het volgende Oekraïne zou kunnen worden, zei Revenco dat “democratie en vrede in Europa” de volgende doelen van Rusland waren, en hij riep de EU op om de voormalige Sovjetrepubliek te blijven steunen.

“Moldavië staat Rusland alleen maar in de weg om de stabiliteit (van Europa) te doorbreken”, zei de minister. “We kunnen het alleen behouden en beschermen als we verenigd zijn.”

Moldavië, dat afgelopen juni samen met Oekraïne de status van kandidaat-lidstaat van de EU heeft gekregen, staat sinds het begin van de oorlog tegen Oekraïne onder toenemende druk van Moskou.

Vorige maand onthulde de Moldavische president Maia Sandu de plannen van het Kremlin om een ​​staatsgreep te plegen in het land, ingesloten tussen Roemenië en Oekraïne en waar ongeveer 2,5 miljoen mensen wonen.

“Het plan omvatte sabotage en militair opgeleide mensen vermomd als burgers om gewelddadige acties, aanvallen op overheidsgebouwen en gijzeling uit te voeren”, zei Sandu.

Sandu’s aankondiging kwam slechts enkele dagen na de ineenstorting van de regering, waarna ze een pro-Europese figuur, Dorin Recean, nomineerde om premier te worden en het land op een EU-traject te houden.

Twee weken later zetten de Moldavische inlichtingendiensten twee buitenlanders uit, van wie het land van herkomst niet werd bekendgemaakt, wegens deelname aan subversieve activiteiten om een ​​”gewelddadige wijziging van de constitutionele orde” teweeg te brengen.

De Russische president Vladimir Poetin, die afgelopen februari een grootschalige invasie van Oekraïne lanceerde, zal daar niet bij blijven, waarschuwde commissaris Johansson vrijdag tijdens de persconferentie.

“We moeten niet naïef zijn: Poetin zou ook de Europese Unie en Moldavië willen vernietigen, destabiliseren en verdelen”, zei ze.

“Daarom is onze samenwerking op het gebied van veiligheid zo belangrijk”, voegde Johansson eraan toe, die vrijdag in Brussel een ontmoeting heeft met Revenco en de EU-ministers van Binnenlandse Zaken.

“We laten Poetin niet winnen”, zei Johansson.