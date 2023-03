Woordvoerster Maria Zakharova van het ministerie van Buitenlandse Zaken beweerde dat Washington opkomt voor de territoriale integriteit van Bosnië en tegelijkertijd de Servische

De VS pleiten alleen voor territoriale integriteit als het past bij hun eigen agenda, aldus de woordvoerster van het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken, Maria Zakharova. De opmerkingen komen nadat Washington de Bosnisch-Servische leider Milorad Dodik had bekritiseerd vanwege zijn vermeende afscheidingsopvattingen.

Zakharova voerde aan dat de VS er geen probleem mee hadden de territoriale integriteit van Servië te ondermijnen toen Washington in 2008 de afgescheiden provincie Kosovo als onafhankelijk erkende.

In een post op vrijdag in haar Telegram-kanaal, sprak Zakharova haar collega van het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken, Ned Price, toe en schreef: “Ongelooflijk. Ned, probeer ‘BiH (Bosnië-Herzegovina)’ met ‘Servië’, ‘de Republika Srpska’ met ‘Kosovo’, ‘het Vredesakkoord van Dayton’ met ‘VN-Veiligheidsraad Resolutie 1244’ en je krijgt een diagnose – gespleten persoonlijkheidsstoornis.”

De Russische diplomaat verklaarde dat Washington in 2008 met voeten getreden was over de VN-Veiligheidsraad na een resolutie die onder meer de “inzet van alle lidstaten voor de soevereiniteit en territoriale integriteit van de Federale Republiek Joegoslavië” en riep om “substantiële autonomie en zinvol zelfbestuur voor Kosovo.”

Lees verder Hoe een aanval op een Servisch huwelijksfeest uiteindelijk leidde tot de burgeroorlog in Bosnië

Na deze uitspraak te hebben ondertekend, blijven de VS “erkende de onafhankelijkheid van Kosovo, waarbij de territoriale integriteit en soevereiniteit van de multinational Servië werd geschonden,‘ drong Zakharova aan.

Eerder op vrijdag uitte Price zijn bezorgdheid over de opmerkingen van de vorige dag door Dodik, de president van de Republika Srpska – een van de samenstellende delen van Bosnië en Herzegovina. Volgens de Amerikaanse functionaris Dodik “herhaalde bedreigingen geuit over de afscheiding van de Republika Srpska van Bosnië en Herzegovina.”

In een persverklaring werd Price geciteerd die beweerde dat de Bosnisch-Servische leider had gebruikt “separatistische retoriek en bedreigingen van het vredesakkoord van Dayton” – die hij beschreef als “onverantwoordelijk” En “gevaarlijk.”

De functionaris van het ministerie van Buitenlandse Zaken daarentegen prees de “Euro-Atlantisch” standpunt van de Bosnische autoriteiten en beloofde “de soevereiniteit, territoriale integriteit en het multi-etnische karakter van Bosnië en Herzegovina blijven verdedigen.”

Price waarschuwde ook dat Washington zou “houd degenen die de instellingen van Bosnië en Herzegovina en het vredesakkoord van Dayton proberen te ondermijnen, verantwoordelijk.”

Bosnië en Herzegovina in zijn huidige vorm riep de onafhankelijkheid uit in 1992 te midden van de turbulente ontbinding van de Socialistische Federale Republiek Joegoslavië, na een referendum dat werd geboycot door Serviërs. Er volgde een bloedige oorlog tussen verschillende etnische en religieuze groepen, waarbij het Dayton-akkoord tussen de toenmalige leiders van de Republiek Servië, Kroatië en Bosnië en Herzegovina er drie jaar later een einde aan maakte.

Op dit moment bestaat het land uit de overwegend Servisch bevolkte Republika Srpska en de overwegend Kroatisch-Bosniak bevolkte Federatie van Bosnië en Herzegovina.